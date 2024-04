A norte-americana Yahoo anunciou a aquisição da Artifact, aplicação baseada inteligência artificial que agrega notícias e que foi lançada pelos cofundadores do Instagram, Kevin Systrom e Mike Krieger, há pouco mais de um ano. O negócio foi fechado a 29 de março, mas conhecido apenas esta terça-feira. As duas empresas não revelaram os valores envolvidos na compra.

Em comunicado, a Yahoo explicou que a “Artifact deixará de funcionar como uma aplicação independente”, com a sua tecnologia e “outros recursos” a serem integrados nos serviços da compradora, incluindo no agregador de notícias Yahoo News, “nos próximos meses”. Kevin Systrom, CEO da Artifact, e Mike Krieger, chief technology officer (CTO), “trabalharão com a Yahoo como consultores durante esta transição”.

Além de desempenharem as funções de consultoria durante a transição, os cofundadores do Instagram não farão parte da empresa. O mesmo acontece com os restantes cinco trabalhadores da Artifact, de acordo com o The Verge. A aquisição do agregador de notícias com inteligência artificial foi anunciada cerca de três meses após Kevin Systrom e Mike Krieger terem revelado que esta iria ser encerrada porque “a oportunidade de mercado não é grande o suficiente para justificar um investimento contínuo”.

Systrom e Krieger eram os únicos investidores da Artifact, aplicação que chegou a ser apelidada de “TikTok das notícias” por ter um algoritmo desenhado para mostrar aos utilizadores os artigos que mais lhes interessavam. Quando anunciaram o fim da plataforma começaram a receber chamadas de empresas interessadas. Em declarações ao The Verge, o CEO da Artifact disse que teve “cerca de 10” conversas com firmas, sendo que a Yahoo foi uma delas.

“Criámos uma experiência de produto intuitiva que os utilizadores adoram e que tem a oportunidade de beneficiar milhões de pessoas. A Yahoo traz a escala para ajudar o produto a alcançar o que imaginámos, ao mesmo tempo que mantém a crença de que ligar as pessoas a fontes fiáveis de notícias e informações é mais importante do que nunca”, afirmou Kevin Systrom aquando do anúncio oficial da aquisição.