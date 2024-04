Siga aqui o nosso liveblog sobre Política

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, reconheceu esta sexta-feira ter recebido com satisfação a nomeação de Pedro Dias para a Secretaria de Estado do Desporto, elogiando-lhe as competências técnicas e as qualidades humanas.

“Creio que é uma boa decisão. E, pelo Pedro Dias, vou quebrar uma regra institucional que o COP tem, que é de não comentar o nome dos governantes, cingindo-me a comentários sobre as políticas e as orientações. Porque, no caso do Pedro Dias, não tenho como fugir à situação”, começou por dizer José Manuel Constantino, um dia depois de o até agora vogal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desde 2011 ter sido nomeado.

Pedro Dias vai suceder na Secretaria de Estado a João Paulo Correia, permanecendo o setor sob a alçada dos Assuntos Parlamentares, e do ministro Pedro Duarte, tal como acontecia no mais recente Governo socialista, com Ana Catarina Mendes, depois de ter estado sob a tutela da Educação, com Tiago Brandão Rodrigues.

“No plano institucional e no plano pessoal, naturalmente, que recebemos com satisfação esta indigitação. O Pedro Dias é membro da Comissão Executiva do COP e, portanto, trabalhou connosco durante vários anos, o que significa, naturalmente, que esta indigitação não nos deixa indiferentes”, admitiu.

A expectativa de José Manuel Constantino é alimentada pela experiência de Pedro Dias no setor, que pode “acelerar” o início de funções.

“O Pedro tem características humanas excecionais, competências técnicas elevadas e, oxalá, venha ter condições, do ponto de vista político, para o exercício destas novas funções. Naturalmente, que uma parte dessas condições não dependerá dele ou do ministro, mas que espera que seja favorável para introduzir melhorias no nosso sistema desportivo”, detalhou.

Para Constantino, Pedro Dias terá a vantagem de estar presente no meio, ao contrário dos seus antecessores.

“Eu creio que, nos últimos anos — e deixa-me numa situação delicada para falar em nomes -, houve, de facto, um conjunto de titulares do cargo que tiveram de ter um tempo de maior aprendizagem relativamente às tarefas que assumiram. Porventura, a única exceção terá sido Laurentino Dias, que era uma pessoa que estava bem identificada com os problemas do sistema desportivo”, recordou.

Daí, distinguir o novo governante, que teve formação académica na Universidade de Beira Interior e na Universidade do Minho e presidiu à Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) entre 1993 a 1995.

“Nos últimos anos, não me ocorre uma outra situação de uma pessoa para o exercício destas funções que se possa dizer que tenha um conhecimento, uma identificação e uma experiência do grau que tem o Pedro Dias, relativamente ao sistema desportivo. Portanto, creio que, nesta matéria, à partida, é uma vantagem. Vamos aguardar para verificar se essa vantagem tem tradução, depois do ponto de vista das soluções políticas que forem encontrando ao longo do seu mandato”, concluiu.

A posse dos secretários de Estado está marcada para esta sexta-feira, às 18h00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.