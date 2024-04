A Embaixada de Portugal em Moçambique está a contar diariamente a história de sete mulheres moçambicanas, num projeto em colaboração com os realizadores Pedro Neves e Ricardo Leite, divulgado através das redes sociais.

A iniciativa “7 de abril / 7 mulheres moçambicanas” foi realizado por ocasião das celebrações do Dia da Mulher Moçambicana (7 de abril) e revela diariamente, em vídeo, sete testemunhos de mulheres “de diferentes quadrantes e geografias” e com alguma relação com Portugal.

“Com enfoque nas suas missões de vida, passando pelo ativismo na literatura e na dramaturgia, ao combate à subnutrição crónica, à defesa do Estado de Direito, à geração de autoemprego e à luta contra o terrorismo”, explica a Embaixada.

Os testemunhos foram gravados por ocasião de um pequeno-almoço organizado na residência oficial, a convite do embaixador de Portugal, António Costa Moura.

O testemunho desta segunda-feira, o primeiro divulgado, é de Eliana N´Zualo, contadora de histórias, ativista, escritora, que descreve o seu projeto desenvolvido no âmbito de uma residência literária em Lisboa, dedicada à história da imigração moçambicana em Portugal.

Segue-se, na terça-feira, Kwanja Zawares, atriz, encenadora, dramaturga de teatro infantil, que partilha a sua experiência sobre o curso de formação que realizou ao abrigo do projeto PROCULTURA, cofinanciado e gerido pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

No dia seguinte será divulgado o testemunho de Leonor Gonçalves Vaquina, bióloga e apaixonada pelas ciências da nutrição, que partilha a sua experiência na Girl Move (Academia de Líderes no feminino) e nas Jornadas Mundiais da Juventude e, depois Stélia Neta, diretora de comunicação da Eletricidade de Moçambique, que conta o seu trajeto académico como bolseira em Portugal do instituto Camões.

Na sexta-feira será divulgado o testemunho de Maissa Rassirassi, empresária com formação em pintura civil e em soldadura ao abrigo do Programa + Emprego, financiado pela União Europeia e com gestão e cofinanciamento a cargo do instituto Camões, que apoia a qualificação de jovens da província de Cabo Delgado em áreas estratégicas e de elevada empregabilidade.

No sábado, o testemunho será de Elisa Samuel, juíza e diretora-geral do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, em que partilha a sua experiência em Portugal no âmbito do programa bilateral de justiça Portugal — Moçambique.

O projeto encerra no domingo, com o testemunho da segunda-tenente Cláudia Moisés Penga, fuzileira, instrutora da Força de Reação Rápida no âmbito da missão de treino da União Europeia, liderado por Portugal, para formação militar em Moçambique.