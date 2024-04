Logo depois da derrota contra o V. Guimarães, este domingo, Sérgio Conceição não escondeu que o FC Porto tinha responsabilidades a assumir na hora de explicar o resultado. Mas também foi rápido a atirar para fora, garantindo que os jogadores se sentem “prejudicados” pela arbitragem e questionando várias decisões da equipa de arbitragem. Um sentimento transversal no universo dos dragões, tal como ficou claro esta segunda-feira.

Na newsletter Dragões Diário, o FC Porto abordou o mesmo tema e não esqueceu a expulsão de Pepe, que viu cartão vermelho direto devido a um gesto em que simulava uns óculos”. “Não se pode ignorar o que é evidente: ontem o FC Porto voltou a ser penalizado por várias decisões erradas da equipa de arbitragem. Como já confirmaram os especialistas, logo ao minuto quatro, ainda com 0-0 no marcador, ficou por assinalar um ‘penálti claro’ sobre Galeno. Pouco depois, o primeiro golo do Vitória nasce de uma falta menos evidente”, pode ler-se no texto enviado esta segunda-feira a todos os subscritores.

“Na segunda parte, Pepe foi expulso por ter feito um gesto a sinalizar a necessidade de uso de óculos. Noutros campos, com outras camisolas vestidas, pode-se dar cabeçadas a árbitros ou murros a adversários sem qualquer tipo de sanção”, acrescenta a newsletter. De recordar que ainda este domingo, na sala de imprensa no Dragão, Sérgio Conceição tinha tido um discurso parecido e tinha até nomeado Hjulmand e Di María, jogadores do Sporting e do Benfica.

[Ouça aqui a análise do ex-árbitro Pedro Henriques às decisões de Fábio Veríssimo:]

“Começo a perder um bocadinho a alegria e a paixão pelo futebol. Muita coisa negativa. A começar por aquilo que não fizemos e que devíamos ter feito. E depois tem sido uma constante, cada vez que nos podemos aproximar da frente. Mas vão ter de levar connosco até ao final, a lutar sempre pelo que queremos lutar, a melhorar e a evoluir a equipa, dentro destas ausências, que parece que vai sendo usual nós termos. E fazer o máximo, cada um de nós. Agora, acho que é visível para todos. Há coragem para expulsar o Pepe e provavelmente é bem expulso. Não há coragem para expulsar um jogador do Benfica, o Di María. Não há coragem para mandar o Hjulmand para fora. Para uns há coragem, para outros não há. E é isto o futebol português”, disse o treinador dos dragões.