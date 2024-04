Instagram vai começar a desfocar nudes nas mensagens privadas

Por outro lado, aqueles que enviam nudes vão ser confrontados — quando a proteção estiver ativada — com uma “mensagem que lhes recorda que devem ter cuidado ao enviar fotografias sensíveis” e que podem anular esse envio, se mudarem de ideias. Quem tentar reencaminhar imagens com nudez para outros utilizadores também vai receber “uma mensagem a encorajá-lo a reconsiderar”.

A Meta defendeu que as novas funcionalidades foram concebidas não só “para proteger as pessoas de verem nudez indesejada nas suas mensagens diretas”, mas também para as “proteger de chantagistas que podem enviar imagens para enganar as pessoas e levá-las a enviar” as suas próprias fotografias em troca. Por isso, mensagens de consciencialização sobre a chantagem sexual com fotos — também chamada de sextorsion — serão enviadas tanto para o remetente como para o destinatário das imagens, que serão lembrados de que esses conteúdos podem ser alvo de capturas de ecrã indesejadas.

Quando uma conta for identificada pelas ferramentas de inteligência artificial da Meta como sendo potencialmente fonte deste tipo de chantagem, as suas interações com utilizadores menores serão fortemente limitadas. Essas contas não poderão, por exemplo, enviar mensagens privadas a menores, nem ter acesso à sua lista completa de seguidores.

A Meta também passará a avisar o jovem utilizador se ele entrar em contacto com um potencial chantagista. O menor será então direcionado para um site chamado “Stop Sextortion” e terá acesso a uma linha telefónica de apoio, em parceria com associações. As novas medidas vão começar a ser testadas, a partir de maio, em países da América Central e Latina, antes de ficarem disponíveis globalmente no Instagram.

A empresa-mãe do Instagram, WhatsApp e Facebook, que já foi acusada nos EUA e em França de prejudicar a saúde mental dos utilizadores, tinha anunciado em janeiro um primeiro conjunto de medidas para melhorar a proteção dos mais jovens. Entre elas está a obrigação de o utilizador menor de idade ter permissão explícita dos pais para alterar a sua conta de privada para pública ou para ter a possibilidade de receber mensagens diretas de pessoas que não segue.