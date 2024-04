Sérgio e uma equipa que não sai do estado permanente de alerta vermelho (a crónica do FC Porto-Famalicão)

Até aos últimos dias, era preciso recuar oito anos, até 2016, para encontrar duas derrotas consecutivas do FC Porto para o Campeonato: foi com José Peseiro, que tinha substituído Julen Lopetegui, e aconteceu numa temporada em que os dragões ficaram a 15 pontos do primeiro lugar. Nos últimos dias, sem que muito o fizesse prever, Sérgio Conceição juntou-se à lista e sofreu as novas duas derrotas consecutivas do FC Porto para o Campeonato.

No espaço de semanas, os dragões foram eliminados da Liga dos Campeões pelo Arsenal, perderam com o Estoril e voltaram a perder com o V. Guimarães, saindo oficialmente da corrida pela conquista do Campeonato e tendo agora como principal objetivo a defesa do terceiro lugar, ameaçado pelo Sp. Braga e pelo mesmo V. Guimarães. Têm sido dias de muita instabilidade no universo do FC Porto, pela proximidade das eleições mais imprevisíveis dos últimos 40 anos, o mau momento desportivo e as reações intempestivas dos jogadores em campo, e Sérgio Conceição não escondia a preocupação.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Famalicão, 2-2 29.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto) FC Porto: Diogo Costa, Jorge Sánchez (Taremi, 45′), Zé Pedro, Otávio, Wendell (Danny Namaso, 82′), Grujic (Alan Varela, 45′), Nico González (Stephen Eustáquio, 87′), Francisco Conceição, Pepê, Iván Jaime (Galeno, 45′), Evanilson Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, João Mendes, Gonçalo Borges, Gabriel Brás Treinador: Sérgio Conceição Famalicão: Luiz Júnior, Nathan Santos, Enea Mihaj, Justin de Haas, Francisco Moura, Topić, Zaydou Youssouf (Gustavo Assunção, 87′), Gustavo Sá (Filipe Soares, 65′), Sorriso, Puma Rodríguez (Alex Dobre, 75′), Jhonder Cádiz (Óscar Aranda, 87′) Suplentes não utilizados: Zlobin, Martín Aguirregabiria, Tom Lacoux, Henrique Araújo, Florian Danho Treinador: Armando Evangelista Golos: Jhonder Cádiz (9′, 45+1′), Zaydou Youssouf (ag, 17′), Taremi (82′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Otávio (43′), a Wendell (60′), a Zaydou Youssouf (68′), a Jhonder Cádiz (83′), a Alan Varela (83′), a Enea Mihaj (90+4′), a Galeno; cartão vermelho direto a Evanilson (90+4′)

“Os jogadores deviam fechar os olhos a algumas coisas, mas circulam algumas notícias e é difícil manterem a calma e o foco porque isto não nos leva a nada, só nos prejudica. Não é nervos, isso gosto, mas entrar em irritação com o que não podemos controlar só nos prejudica. Não é fácil. Há duas formas de ver isto: o Pepe descontrolou-se, mas não vai haver outro Pepe durante muitos anos, com tanta qualidade, que seja tão competitivo. Mas a irritação não é boa, não é positiva, porque precisamos de ter os jogadores ligados, mas com frescura mental”, disse o treinador dos dragões na antevisão da receção deste sábado ao Famalicão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, sem Pepe e João Mário, ambos castigados, e também sem Fábio Cardoso, que está lesionado, Sérgio Conceição lançava Zé Pedro ao lado de Otávio no eixo defensivo e surpreendia com a titularidade de Grujic e Iván Jaime, deixando Alan Varela e Galeno no banco. Do outro lado, num Famalicão que levava duas vitórias em dois jogos com Armando Evangelista, Sorriso e Justin de Haas eram as principais novidades face aos castigos de Riccieli e Chiquinho.

O ????FC Porto entrou sempre a perder nos últimos 3 jogos em casa. ????Desde a goleada no ????️Dragão por 5-0 frente ao ????Benfica, que os portistas não entram a ganhar no jogo (no Porto). pic.twitter.com/FGZ3Oyi7aW — Playmaker (@playmaker_PT) April 13, 2024

O jogo começou com pouca intensidade, ficando claro que as duas equipas queriam estudar-se mutuamente sem correr muitos riscos, mas não foi preciso esperar muito para perceber que o Famalicão pretendia disputar o resultado com o FC Porto. Já depois de Cádiz falhar um remate acrobático na área (2′), o mesmo Cádiz abriu o marcador ainda dentro dos 10 minutos iniciais: o avançado venezuelano começou a jogada a abrir da esquerda para a direita, Puma tirou um cruzamento perfeito e este surgiu entre os centrais a cabecear para bater Diogo Costa (9′).

O FC Porto reagiu à desvantagem de forma mais empírica do que prática: ou seja, não criava verdadeiras oportunidades de golo nem se aproximava de forma perigosa da baliza de Luiz Júnior, mas tinha mais bola e era muito eficaz na pressão alta que aplicava e que neutralizava o adversário. Já depois do quarto de hora, os dragões acabaram mesmo por conseguir empatar. Evanilson lutou até ao fim e ganhou uma bola junto à linha de fundo, Francisco Conceição soltou-se e procurou cruzar e Zaydou, com um desvio infeliz, colocou na própria baliza (17′).

????????Jhonder Cádiz faz o 7.º bis na carreira, o primeiro frente a um dos 'três grandes' do futebol português. O ????FC Porto já é a 2.ª maior vítima do avançado com 3 golos apontados, o extinto CD Aves foi a equipa que mais golos sofreu do avançado venezuelano (4) pic.twitter.com/o5TZ1X5EuQ — Playmaker (@playmaker_PT) April 13, 2024

A primeira parte foi de verdadeiro equilíbrio a partir daí. Ainda que o FC Porto mantivesse algum ascendente, principalmente porque tinha mais bola e estava mais tempo no meio-campo contrário, a verdade é que era o Famalicão a criar os lances mais perigosos e a protagonizar desequilíbrios no último terço. Sorriso ficou perto de marcar com um cabeceamento por cima (26′), tal como Gustavo Sá também assustou Diogo Costa com um remate que passou ao lado (40′), e os dragões só responderam com um pontapé de Francisco Conceição que Luiz Júnior encaixou sem dificuldades (34′).

Até que, nos descontos e quanto ambas as equipas já pensavam no intervalo, o Dragão voltou a gelar. Gustavo Sá mostrou-se na direita, cruzou rasteiro e tenso para a área e viu Sorriso falhar o desvio ao primeiro poste para Cádiz aparecer ao segundo, completamente sozinho, a encostar para a baliza deserta e para bisar (45+1′). No fim da primeira parte, o FC Porto estava a perder com o Famalicão em casa e voltava a colocar-se numa posição em que teria de correr atrás do prejuízo.

???????? INTERVALO | Porto 1-2 Famalicão ⚪️ Minhotos vão surpreendendo no Dragão

⚪️ "Fama" marcou 1º, por Cádiz ????????

???? #FCP empatou de autogolo, mas Cádiz ???????? bisou#LigaPortugal #FCPFCF pic.twitter.com/mtyHEcGGnG — GoalPoint (@_Goalpoint) April 13, 2024

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do FC Porto-Famalicão:]