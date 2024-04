A norte-americana Microsoft investiu 1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1,41 mil milhões de euros) no grupo G42, que trabalha na área da inteligência artificial (IA) em Abu Dhabi. A dona do Windows fala numa “parceria estratégica” com o grupo dos Emirados Árabes Unidos, que vai permitir “fortalecer a colaboração” na área de IA naquela região do mundo.

O grupo G42, criado em 2018, passará a executar as suas aplicações de IA e serviços na infraestrutura Azure da Microsoft e a trabalhar com a empresa em soluções avançadas de IA para os clientes do setor público e grandes empresas, detalha o anúncio. É expectável que o trabalho conjunto tenha como principais mercados a região do Médio Oriente, Ásia Central e África.

Ainda no âmbito do investimento, Brad Smith, o presidente da Microsoft, vai ocupar um lugar no conselho de administração do grupo. Segundo o Financial Times, a Microsoft ficou com uma pequena participação no grupo, mas não foi especificado de quanto.

O investimento de vários milhões realça não só o posicionamento de Abu Dhabi como um hub global de IA, como também um exemplo de colaboração mais profunda entre os EUA e os Emirados. Foi um dos pontos salientados no anúncio, especificando-se que a parceria comercial foi desenvolvida com um “contacto próximo tanto dos governos dos Emirados Árabes Unidos como dos EUA”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num momento em que se discute a regulação da IA, destaca-se o compromisso de “aplicar as melhores práticas” para garantir um “desenvolvimento responsável e implementação de IA”. “Ambas as empresas comprometem-se a agir em conformidade com as regulações dos EUA e comércio internacional e leis de segurança, IA responsável e integridade de negócio”.

“Dada a importância da tecnologia e quão importante é para os dois países e governos, demos este primeiro passo de colaboração próxima com os dois governos”, explicou Brad Smith, da Microsoft.

É o segundo grande investimento na área de IA que a dona do Windows anuncia este mês – a 10 de abril, revelou que vai investir 2,9 mil milhões de dólares para expandir as infraestruturas de IA no Japão.

A Microsoft tem feito diversos investimentos na área da IA e, entre as b tech, é a empresa que mais tem aberto os cordões à bolsa. É a principal investidora da OpenAI, a dona do ChatGPT, com um total de 13 mil milhões de dólares até agora. Noutro patamar de valores, também investiu 16 milhões de dólares na francesa Mistral, vista como a rival europeia da OpenAI.