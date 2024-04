Nova marca de lifestyle de Meghan Markle arranca com compotas

Meghan Markle lançou a American Riviera Orchard a 14 de março depois de ter feito no Instagram (que soma já 593 milhões de seguidores) nove publicações que formam um puzzle onde se lê a palavra Montecito. De acordo com o The Telegraph, acredita-se que a marca irá vender artigos domésticos, desde louça e talheres a livros de receitas, assim como uma gama de conservas, como as compotas. Um caminho alinhado com a recente tendência seguida por outras celebridades, como Julianne Moore ou Will Ferrell, que vendem mel, por exemplo, extraído das suas propriedades. De resto, não é preciso sair dos terrenos da família real britânica para chegar às raízes desta tradição. É conhecido o gosto do atual monarca, Carlos III, pela agricultura biológica e como tem explorado neste sentido, desde os anos 90, a sua propriedade na Cornualha.

Markle está também em contagem decrescente para o início das gravações do seu programa de culinária para a Netflix, no âmbito do mais recente acordo do casal com a plataforma de streaming. Sabe-se entretanto que o mesmo não será rodado na mansão dos Sussex, pelo que os fãs não terão acesso a um pequeno vislumbre do seu refúgio em Montecito.