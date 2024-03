Meghan Markle regressa ao Instagram através de uma conta com o nome "American Riviera Orchard"

Meghan Markle está de regresso ao Instagram. Esta quinta-feira, surgiu uma novidade na rede social do que aparenta ser uma marca de lifestyle com o nome American Riviera Orchard — no espaço de biografia/descrição pode ler-se que está creditada a “Meghan, a duquesa de Sussex” e que foi criada em 2024. Na conta foram feitas nove publicações que formam um puzzle onde se lê o nome da marca, a palavra Montecito, e se vê um logótipo com as iniciais do nome. Na altura em que este artigo foi escrito a página contava já com 346 mil seguidores.

Ainda se sabe muito pouco sobre esta novidade. Nas “stories” desta conta de Instagram foi publicado um vídeo com cerca de 15 segundos onde se pode ver o que parece ser Meghan a preparar comida num balcão de cozinha e também com um vestido de baile numa porta aberta, embora as imagens estejam propositadamente desfocadas e não seja nítido o rosto da duquesa de Sussex.

O regresso de Meghan ao Instagram aconteceu em cima das celebrações dos Prémios Diana Legacy, que também aconteceram esta quinta-feira à noite. Enquanto o príncipe William discursava no Museu da Ciência em Londres, o príncipe Harry dirigiu-se aos vencedores através de videochamada, a partir da sua nova morada na Califórnia. O vídeo de Meghan terá sido publicado 45 minutos antes do príncipe William chegar ao evento, pelas 18h00 horas em Londres (igual a Lisboa), segundo o Daily Mail. Mais tarde, na mesma noite, foi anunciado o vencedor de um prémio de direitos civis nos Estados Unidos no valor de 100 mil dólares (quase 92 mil euros) da Archwell, a fundação dos duques de Sussex. O anúncio terá sido feito através de um vídeo protagonizado por Harry e Meghan e, segundo o mesmo jornal, terá sido lançado enquanto o príncipe William ainda discursava.

Coincidência ou não, as novidades dos Sussex surgem no final de uma semana especialmente difícil para os príncipes de Gales, marcada pela polémica da fotografia manipulada de Kate com os três filhos que foi divulgada no passado domingo Dia da Mãe. Contudo, este foi apenas mais um episódio em dois meses excecionalmente complicados para a família real britânica, por causa dos problemas de saúde que atingiram o Rei e a princesa de Gales.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A American Riviera Orchard também já tem um site próprio que pode ser consultado aqui, tem espaço para colocar o contacto de email e aderir a uma lista de espera e pouca mais informação ou qualquer conteúdo que denuncie do que se trata.