Pedro Pinto foi reeleito líder parlamentar do Chega por mais dois anos. Rui Paulo Sousa mantém o lugar de vice-presidente, cargo em que se estreiam Rita Matias, Jorge Galveias e Marta Silva. Já sobre Bruno Nunes, que não estava entre os candidatos à vice-presidência da bancada, o dirigente do Chega justificou a decisão com a não acumulação de cargos, já que o deputado vai presidir a 13.ª comissão da Assembleia da República — Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local.

No anúncio dos resultados, Pedro Pinto confirmou a existência de uma lista única e um resultado que apenas contou com um voto em branco, dos 47 deputados que votaram (três não participaram por motivos pessoais ou profissionais).

“Esta é uma equipa forte e dinâmica, que concilia experiência e juventude”, defendeu o líder da bancada do Chega, que anunciou a criação de duas equipas de trabalho no Parlamento, uma delas de comunicação em que a coordenação estará a cargo dos deputados Bernardo Pessanha e Patrícia Carvalho (que eram até aqui assessores de comunicação do partido), e uma comissão técnica coordenada por Cristina Rodrigues.

Questionado sobre o facto de Bruno Nunes não se ter mantido no cargo de vice-presidente da bancada parlamentar, Pedro Pinto sublinhou que o deputado vai ser o “presidente da 13.ª comissão”. “Somos 50 deputados e contamos com todos, os deputados são todos iguais e cada um terá a sua função”, começou por referir, justificando que “houve uma não acumulação de cargos”.

E após a insistência dos jornalistas, Pedro Pinto referiu que é preciso perceber que “ninguém no Chega está por cargos”, enquanto insistiu: “O deputado Bruno Nunes teria um excesso de trabalho se estivesse na vice liderança desta bancada parlamentar porque iria acumular as funções com o lugar de presidente da 13.ª comissão, que é muito trabalhosa.”

Mais do que isso, atribuiu a decisão a André Ventura: “Nos partidos políticos há quem mande e quem manda é o presidente do partido. Tomou essa decisão, a nós parece-nos muito bem, foi uma decisão acatada por todos os deputados. Há uma pessoa que manda, que é o presidente André Ventura, e estamos aqui para desempenhar funções pelo país e pelos portugueses que nos elegeram.”

Recorde-se que no momento em que foram conhecidas as listas do Chega para as eleições legislativas, Bruno Nunes foi o único deputado despromovido por André Ventura, sendo que manteve nos mesmos lugares ou promoveu todos os outros que preenchiam a bancada do partido. Na altura, o partido defendeu-se dizendo que o lugar era elegível com base nas sondagens e o deputado não considerou que tivesse sido despromovido. Acabou por ser eleito deputado e vai agora presidir à 13.ª comissão, ainda que deixe de fazer parte da liderança da bancada parlamentar.