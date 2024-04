O Sporting procura nesta terça-feira consolidar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao terreno do Famalicão, em jogo em atraso da 20.ª jornada, inicialmente previsto para 3 de fevereiro.

Na data prevista, o encontro entre minhotos e “leões” acabou por não se realizar, por falta de policiamento, devido ao protesto dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), acabando por ser adiado para esta terça-feira, primeira data disponível no calendário do Sporting.

Neste momento, o Sporting lidera o campeonato, com 74 pontos, mais quatro do que o Benfica e 15 do que FC Porto e Sporting de Braga, com um triunfo em Vila Nova de Famalicão a garantir, pelo menos, aos “verde e brancos” o segundo lugar e a presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Depois de ter empatado no Estádio do Dragão, com o FC Porto (2-2) o Famalicão, num tranquilo oitavo lugar, com 35 pontos, pode, com um empate perante o líder do campeonato, garantir matematicamente a fuga definitiva aos lugares de despromoção direta.

O encontro entre Famalicão e Sporting está marcado para as 20h15, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.