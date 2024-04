O treinador alemão Julian Nagelsmann, que comanda a seleção germânica de futebol desde setembro de 2023, renovou contrato até ao Mundial de 2026, anunciou nesta sexta-feira a federação alemã (DFB).

Nagelsmann, de 36 anos, tinha contrato apenas até ao Euro2024, competição em que a Alemanha será a anfitriã e que se disputa de 14 de junho a 14 de julho.

É uma decisão do coração. É uma grande honra treinar a ‘Nationalmannschaft’ e trabalhar com os melhores jogadores do país. Juntos, queremos ter sucesso no Euro2024, em casa, e, depois, enfrentar o desafio do Mundial”, disse o técnico, citado em comunicado da DBF.