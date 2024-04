Morreu o ator Ricardo Peres, que fez parte dos Commedia a La Carte. Tinha 49 anos 

O ator Ricardo Peres, que fez parte do grupo de humor de improviso Commedia a La Carte, morreu este sábado aos 49 anos. A notícia foi avançada na rede social Instagram pelo ator José Pedro Vasconcelos, seu amigo. Ricardo Peres tinha sido diagnosticado no início do ano com cancro no pulmão e nos ossos.

Ricardo Peres fez parte dos Commedia a La Carte, grupo criado em 2000, com César Mourão e Carlos M. Cunha, com o qual ganhou notoriedade. Integrou ainda o programa da RTP1 5 Para a Meia Noite. Nos últimos anos dedicava-se à produção de teatro.

Tinha sido criada uma campanha de angariação de fundos para ajudar o ator na luta contra o cancro.

Nas redes sociais multiplicam-se as homenagens a Ricardo Peres. José Pedro Vasconcelos lembra a “vida cheia” do artista de quem era amigo há 31 anos. Também a atriz Maria Rueff recorreu ao Instagram para homenagear o colega de “bom coração, olhar cúmplice e sorriso franco”. Já César Mourão recorda o “humor imbatível” de Ricardo Peres e a “herança” que o ator deixa.