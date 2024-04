Os quenianos Alexander Mutiso, em masculinos, e Peres Jepchirchir, em femininos, venceram hoje a maratona de Londres.

Mutiso cumpriu a prova em 2:04.01 horas, batendo por 14 segundos a ‘lenda’ etíope Kenenisa Bekele, segundo, em 2:14:15, depois de descolar a três quilómetros da meta.

O britânico Emile Cairess fechou o pódio, bem distante dos dois primeiros, ao gastar 2:06.46 horas.

Por seu lado, Jepchirchir, campeã olímpica em título, impôs-se em 2:16.16 horas, o melhor registo de sempre numa prova 100% feminina, batendo no final a etíope Tigst Assefa, detentora do recorde mundial, que terminou no segundo lugar, a sete segundos.

A também queniana Joyciline Jepkosgei foi terceira classificada, em 2:16.24 horas.