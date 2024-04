O futebolista internacional português Francisco Conceição, de 21 anos, vai permanecer até 2028/29 no FC Porto, que acionou a cláusula de recompra do contrato de empréstimo do Ajax, anunciaram esta terça-feira os “dragões”.

“Francisco Conceição continua a dar alegrias aos portistas. Depois de regressar a casa, de marcar sete golos, servir sete assistências e de se assumir como uma das principais figuras do campeonato, o FC Porto acionou a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do mais recente internacional português — que será jogador do clube até 2029“, anunciou esta terça-feira o clube portuense.

O extremo direito, filho de Sérgio Conceição, treinador dos “azuis e brancos”, regressou ao FC Porto no início da época, por empréstimo dos neerlandeses do Ajax, que o tinha contratado por cinco temporadas em 2022/23.

O anunciou da recompra do avançado ocorre a quatro dias das eleições do clube, marcadas para sábado, quando Pinto da Costa concorre a um 16.º mandato seguido, frente a André Villas-Boas, antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo, empresário e professor.