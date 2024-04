Em atualização

Um eclipse solar total fará com que, esta segunda-feira, o dia se torne noite durante alguns minutos em grande parte da América do Norte, que temporariamente ficará na escuridão. Em Portugal, não será visível. O fenómeno começa no Pacífico Sul e chegar à costa do México por volta das 11h07 do horário do Pacífico (19h07 em Portugal continental).

O eclipse vai depois para os Estados Unidos, com o Texas a ser o primeiro estado a testemunhá-lo, seguindo-se Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illionois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova Iorque, Vermont, New Hampshire e Maine. A NASA indica, no seu site, que em “pequenas partes do Tennessee e Michigan” também será visível.

Entrará, de seguida, no Canadá, através do sul de Ontário, e continuará por Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island e Cape Breton. O eclipse deverá deixar “a América do Norte continental na costa atlântica de Newfoundland, Canadá, às 17h16” locais, 21h16 em Lisboa.

O eclipse solar total poderá ser acompanhado em direito, por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, através da transmissão que será feita a partir das 18h (de Lisboa) na página de YouTube da NASA.

O dia em que a América vai mergulhar na escuridão tem causado um ambiente de total euforia junto de entusiastas e especialistas, com as marcas a aproveitarem o momento para lançarem produtos exclusivos dedicados ao eclipse. Pelos Estados Unidos, que viram os hotéis encher e ficar mais caros do que o normal em plena época baixa, haverá festas exclusivas, cruzeiros e voos dedicados ao fenómeno.

Nos seis estados mexicanos, 15 estados norte-americanos e seis províncias canadianas por onde vai passar, o eclipse solar total pode fazer descer — em até 5,5.ºC — a temperatura do ar e pode levar animais como corujas e morcegos a acordar para um novo dia. Em Portugal nada será visível e estima-se, atualmente, que seja preciso esperar mais dois anos para que um fenómeno deste género chegue território luso.

Depois do eclipse solar total deste 8 de abril, os EUA só vão voltar a ter a oportunidade de presenciar novamente um fenómeno deste género em 2044. Até lá, na Península Ibérica será possível ver dois eclipses solares totais, um em agosto de 2026 e o outro em 2027.