O dia tornar-se-á noite durante alguns minutos desta segunda-feira devido a um eclipse solar total que fará com que grande parte da América do Norte mergulhe temporariamente na escuridão. O fenómeno, que não será visível em Portugal, vai atravessar seis estados mexicanos, 15 estados norte-americanos e seis províncias canadianas. A euforia é muita e as marcas aproveitam, apostando em edições limitadas dos seus produtos, os hotéis aumentaram os preços e em Nova Iorque existirão festas exclusivas.

No caminho da totalidade, o local onde é possível ver a Lua bloquear totalmente o Sol, estão 31,6 milhões de habitantes, sendo que outros 150 milhões vivem num raio de cerca de 250 quilómetros. Por isso, nas estradas são esperadas grandes multidões, com o Departamento dos Transportes norte-americano a prever que cerca de cinco milhões de pessoas se desloquem para zonas de melhor visibilidade nas horas que antecedem o eclipse.

Por sua vez, Michael Zeiler, cartógrafo especialista em eclipses solares que falou com a ABC News, considera que, entre especialistas e entusiastas, o eclipse solar deste 8 de abril será o maior evento de viagens em massa dos Estados Unidos este ano. “Quando olhas para o número de pessoas que se espera que sigam o caminho da totalidade para o eclipse solar, estimamos que esses números sejam aproximadamente o equivalente a 50 Super Bowls simultâneos em todo o país, do Texas ao Maine”, afirmou.

O período de totalidade do eclipse solar total será de 4 minutos e 28 segundos, numa região perto da cidade de Torreón, no México. Apesar da curta duração, o fenómeno levou a que um jogo de basebol entre as equipas New York Yankeers e Miami Marlins fosse adiado quatro horas para que pudesse decorrer sem problemas — e sem possíveis consequências do eclipse solar.

Tal como no desporto, também na hotelaria o eclipse teve consequências. Mas, neste caso, para aqueles que queriam reservar quartos para este 8 de abril. A CBS News conta a história de Susan Hochman, que há sete anos planeava viajar para ver este eclipse solar, mas que só reservou o hotel em outubro de 2023, o que lhe custou caro. Por uma noite no Best Western, em Saranac Lake, Nova Iorque, região que fica no caminho da totalidade, pagou 650 dólares. Por norma, os quartos desse hotel custam 99 dólares/noite durante a chamada época baixa.

Por muito que tenha pensado nisso [na viagem], não planeei com tanta antecedência como devia”, reconheceu Susan Hochman, descrevendo os preços inflacionados dos alojamentos como uma “loucura”.

Além dos hotéis, também as plataformas de alojamentos de curta duração viram a procura aumentar. No Airbnb existiu um aumento de 1000% nas pesquisas por estadias no caminho da totalidade, revelou a empresa à CBS News, site que escreve que o turismo relacionado com o eclipse solar total poderá dar até mil milhões de dólares às economias locais.

Para aqueles que não conseguiram/quiseram reservar quartos de hotel há outras opções para assistir ao eclipse: companhias aéreas como Southwest e Delta anunciaram voos especiais, nos arranha-céus de Nova Iorque vão existir festas exclusivas e haverá cruzeiros para ver — de preferência, recomenda a NASA, com óculos de segurança adequados que são 100 mil vezes mais escuros do que a maioria dos óculos de sol — o eclipse da água.

Quanto a marcas destaca-se, por exemplo, que a Krispy Kreme vai assinalar o dia com um donut especial “Total Solar Eclipse Doughnut“, feito em colaboração com a Oreo, e que a empresa Frito-Lay vai lançar um novo sabor das suas SunChips — habareno de abacaxi e queijo gouda picante de feijão preto —, que, segundo o site Ad Age, estará apenas disponível para compra durante os 4 minutos e 28 segundos do eclipse.

O eclipse solar total vai começar no Pacífico Sul e chegar à costa do México por volta das 11h07 (horário do Pacífico, 19h07 em Lisboa). Segue depois para os Estados Unidos, onde o Texas será o primeiro estado a testemunhá-lo. Apesar de não chegar a Portugal, aqueles que quiserem ver o fenómeno em direto poderão acompanhá-lo através da transmissão da página de YouTube da NASA.

Os Estados Unidos viram pela última vez um eclipse total em 2017. Após o desta segunda-feira só voltarão a ver um fenómeno do género em agosto de 2044, porém com um alcance mais limitado. De acordo com o USA Today, o caminho da totalidade começará na Gronelândia, percorrerá o Canadá e terminará em Montana, Dakota do Norte e Dakota do Sul.