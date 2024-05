Tenista Dominic Thiem vai retirar-se no final da temporada

Thiem, de 30 anos, prossegue dizendo que há “algumas razões por detrás” desta decisão, nomeadamente o seu pulso, que “não está exatamente da forma como deveria estar” e como gostaria que estivesse.

“O segundo motivo é o meu sentimento interior. Pensei nesta decisão durante muito tempo, pensei cuidadosamente [nisso], assim como na minha jornada como jogador de ténis, que foi incrível, […] e no final cheguei à conclusão que esta decisão de terminar a minha carreira no final da época é a única acertada“, resumiu o atual 117.º classificado do ranking ATP.

Thiem sofreu uma rotura de ligamentos no pulso direito no torneio de Maiorca, em meados de junho de 2021, e esteve longos meses afastado dos ‘courts’, adiando sucessivamente o regresso à competição, até finalmente voltar no challenger de Marbella, no final de março de 2022.

Desde então o austríaco nunca conseguiu voltar ao nível que o fez chegar à terceira posição do ranking mundial, mas também ser considerado o ‘príncipe’ da terra batida, depois de disputar duas finais de Roland Garros (2018 e 2019), nas quais perdeu com o ‘rei’ do pó de tijolo, o espanhol Rafael Nadal.

Vencedor de 17 títulos ATP, entre os quais o Open dos Estados Unidos de 2020 e o Masters 1.000 de Indian Wells de 2019, o austríaco, que é um dos favoritos dos fãs no circuito. Além disso, foi também duas vezes finalista nas ATP Finals (2019 e 2020), tendo disputado ainda a final do Open da Austrália em 2020.