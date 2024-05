Rafael Nadal caiu este sábado na segunda ronda do Masters 1.000 de Roma, ao perder com o tenista polaco Hubert Hurkacz, por expressivos 6-1 e 6-3, e assumiu ainda não ter decidido sobre a participação em Roland Garros.

Frente ao campeão do Estoril Open, o maiorquino de 37 anos perdeu em uma hora e 33 minutos, despedindo-se pela primeira vez na segunda ronda do Masters 1.000 romano desde 2008.

Hubert Hurkacz, nono tenista mundial, explorou as debilidades físicas do antigo número um mundial para se impor ao 10 vezes campeão no Foro Italico e marcar encontro na terceira ronda com o argentino Tomás Martín Etcheverry.

Depois da derrota na terra batida romana, Nadal admitiu que a decisão sobre a participação em Roland Garros, onde é recordista com 14 títulos, “ainda não é clara” na sua cabeça neste momento.

“Se tivesse de dizer algo, diria que estou mais perto de ir e dar tudo. Fisicamente, tenho problemas, mas não são suficientes para não participar no torneio mais importante da minha carreira. Se estiver bem, lá estarei para lutar pelo que lutei nestes 20 anos”, acrescentou.

Nadal chegará à ‘catedral da terra batida’, onde venceu pela última vez em 2022, apenas com oito encontros disputados no pó de tijolo esta temporada.

“Hoje, parece impossível pensar em ir a Roland Garros competir por algo, mas fisicamente não estive assim tão mal. Espero preparar-me bem e chegar lá em condições suficientemente boas para ter uma oportunidade de lutar”, disse.

Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada e único em terra batida, decorre entre 26 de maio e 9 de junho, em Paris.