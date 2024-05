O presidente da petrolífera estatal angolana Sonangol, Sebastião Gaspar Martins foi esta terça-feira reconduzido no cargo, após terminar o seu mandato de cinco anos na semana passada, segundo um decreto presidencial.

Com Gaspar Martins são reconduzidos no cargo nove dos 11 integrantes do anterior conselho de administração.

Sebastião Gaspar Martins entrou para a Sonangol em 1980 e foi administrador executivo da Sonangol entre 2017 e 2019, ano em que ascendeu a presidente do conselho de administração

É licenciado em Engenharia de Minas, na opção Petróleos, pela Universidade Agostinho Neto, e fez estágios internacionais no Instituto Enrico Mattei, da Agip, Cabinda Gulf Oil Company, e Berlitz School, Houston, (EUA).

O Presidente angolano, João Lourenço, mexeu também esta terça-feira na sua equipa de Agricultura Indústria. O seu secretários de Estado da Agricultura e pecuária, João Bartolomeu da Cunha vai assumir o mesmo cargo no setor das Florestas, até agora pertencente a André de Jesus Moda, nomeado administrador não executivo da Sonangol.

Castro Paulino Camarada é o novo secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária, enquanto Ivan Prado sai da Indústria para dar lugar a Carlos Manuel de Carvalho Rodrigues.