Esta quarta-feira abordamos a localização do novo aeroporto. Finalmente a decisão foi tomada e aparentemente com acordo não só entre quem governa, o PSD e o CDS, mas também com quem está na oposição, o PS. O Aeroporto vai ser em Alcochete e para isso vamos também ter uma terceira travessia do Tejo entre Chelas e o Barreiro e ainda a ligação de TGV de Lisboa a Madrid. Serão muitos milhares de milhões de euros de investimento e pelo menos dez anos de estudos e de obras. Por isso agora que a decisão está tomada queremos voltar a discutir o tema do aeroporto num Contra-Corrente que hoje irá para o ar um pouco mais cedo do que o habitual, pelas 9h30. Será que esta localização do novo aeroporto é uma decisão surpreendente?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.