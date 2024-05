A Caixa Geral de Depósitos terminou o primeiro trimestre com lucros de 394,5 milhões de euros, mais 38,4% do que no período homólogo. O banco, que no ano passado teve lucros de 1.291 milhões, diz que no trimestre em curso (o segundo) irá pagar ao Estado cerca de 770 milhões de euros em dividendos (525 milhões), impostos, custos regulatórios e rendas do edifício-sede em Lisboa (que foi entregue ao Estado como dividendo em espécie e, agora, o banco paga uma renda de 1,5 milhões mensais enquanto não vai para outras instalações).

Os resultados trimestrais, publicados no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foram apresentados nesta quinta-feira pelo presidente da comissão executiva, Paulo Macedo. O presidente da Caixa acrescentou que, além dos 525 milhões de euros de dividendos que serão pagos neste trimestre, há “o intuito” de distribuir mais 300 milhões de euros em dividendos adicionais para fechar a devolução de toda a capitalização pública que o banco recebeu.

Tal como os restantes bancos do sistema, a Caixa Geral de Depósitos continuou a ver os resultados impulsionados pela margem financeira – em termos simples, a diferença entre os juros cobrados nos créditos e aquilo que o banco paga para se financiar (nomeadamente através dos depósitos dos clientes). Esta rubrica saltou 17%, de 611 milhões no período homólogo para 716 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024.

Já os resultados de serviços e comissões baixaram de 149 milhões para 142 milhões, o que o banco justifica com o “não agravamento do preçário e aplicação de isenções”. Por outro lado, os custos de estrutura aumentaram de 283 milhões para 298 milhões. Ainda assim, apesar da evolução destas duas rubricas, a subida da margem financeira permitiu o aumento dos resultados líquidos – que subiram mais de 38%, de 285 milhões para 394 milhões.

Os lucros do primeiro trimestre de 2024 também beneficiaram de uma reversão de provisões e imparidades no valor de 16 milhões de euros, depois de se terem constituído provisões e imparidades de 50 milhões de euros no período homólogo de 2023. “Como resultado, as provisões e imparidades registaram uma diminuição de 66 milhões de euros no período”, diz o banco público, explicando que “esta variação está sobretudo relacionada com a atividade da Caixa em Portugal, reconhecendo a melhoria do enquadramento macroeconómico acima do esperado”.

A Caixa continuou a promover medidas de apoio às famílias portuguesas com maiores dificuldades em resultado das subidas das taxas de juro e, proativamente, reviu entre janeiro e março 1.143 operações de crédito à habitação, com reduções de spread, com capital vincendo de 110,3 milhões de euros, sendo a redução média de 0,518 pontos percentuais”, diz o banco em comunicado de imprensa.

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE), que ao longo dos últimos anos foi sendo destacada pelos bancos por ser de apenas um dígito, já atingiu os 16,8% líquidos (26% brutos) neste primeiro trimestre de 2024. A atividade doméstica contribuiu com 344 milhões de euros para o resultado consolidado, e a atividade internacional com 51 milhões de euros.

TAP? Governo? Santa Casa? “Nunca ninguém me convidou para estes lugares”

Se há um ano o nome de Paulo Macedo foi falado para a presidência da TAP e há três meses chegou a ser noticiado que poderia ser ministro das Finanças de Montenegro (ou, mesmo, vice-primeiro-ministro), nesta fase existem rumores de que Paulo Macedo pode ser o gestor de perfil financeiro que a ministra do Trabalho e Segurança Social idealiza para a Santa Casa da Misericórdia.

Questionado pelo Observador na conferência de apresentação de resultados trimestrais, Paulo Macedo disse, entre risos, que “não tenho tenções” de assumir tal cargo, brincando que haverá muita gente que o quer “fora da Caixa”.

Em referência não só à Santa Casa mas também aos outros dois lugares potenciais, Paulo Macedo disse qeu “nunca ninguém [o] convidou para estes sítios”. Porém, neste caso, “mesmo que me convidassem não seria minha intenção”, garante.