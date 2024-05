A Polícia Judiciária (PJ) deteve no aeroporto de Lisboa dois cidadãos estrangeiros com cerca de 17.500 doses individuais de cocaína, droga que era transportada no interior do organismo, informou esta sexta-feira esta polícia.

Segundo adianta a PJ em comunicado, os passageiros detidos, de 24 e 31 anos, são oriundos de um país da América do Sul.

A PJ indica que as detenções ocorreram no âmbito de investigações que visam grupos criminosos organizados que se dedicam à introdução de estupefacientes em território nacional, por via aérea.

Portugal é considerado uma das plataformas de entrada na Europa da cocaína vinda da América do Sul, nomeadamente do Brasil, por onde passa vinda de países produtores como a Colômbia, Peru e Equador.

Os detidos foram submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.