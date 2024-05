Miguel Pinto Luz apresentou, há uma semana, 30 medidas para o sector da Habitação – um pacote a que chamou “Construir Portugal”. Ontem esteve no Parlamento a discuti-las com os partidos. A intenção é revogar várias medidas introduzidas pelo anterior Governo, manter o que for considerado positivo do “Mais Habitação” e introduzir também novidades, nomeadamente na área fiscal. Por enquanto estamos no domínio das intenções e do power-point, mas já se consegue perceber uma mudança radical de orientação, e é essa mudança de orientação que queremos discutir no Contra-Corrente de hoje. Mesmo só conhecendo, por enquanto, as intenções de Miguel Pinto Luz, será que já se consegue perceber se este pacote vai ser muito diferente do pacote do Governo de António Costa?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.