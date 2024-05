O médio Luka Modric, que estará na competição pela quinta vez, é um dos nomes em destaque na Croácia para o Euro2024 de futebol, cuja lista de 26 convocados, mais um grupo de suplentes, foi esta segunda-feira divulgada.

O selecionador Zlatko Dalic conta com Modric, de 38 anos e eleito o melhor do mundo em 2018, vencedor da Bola de ouro, do prémio da FIFA e da UEFA, mas também com Josko Gvardiol ou Mateo Kovacic, que no domingo se sagraram campeões com o Manchester City.

A aposta no treinador é de continuidade, ao contar com 20 futebolistas que estiveram no Mundial2022, no Qatar, onde a seleção croata foi terceira classificada, já depois de ter sido vice-campeã mundial em 2018.

Em relação ao Qatar, são apenas seis as novidades, de Nediljko Labrovic, Marin Pongracic, Luka Ivanusec, Martin Baturina, Marko Pjaca e Marco Pasalic, e de fora ficaram Ivo Grbic, Dejan Lovren, Borna Barisic, Marko Livaja, Mislav Orsic e Kristijan Jakic.

Barisic (Glasgow Rangers) e Jakic (Augsburgo) ainda integram um grupo suplente, que conta também com Duje Caleta-Car (Lyon), Dominik Kotarski (PAOK), Toni Fruk (Rijeka), Marin Ljubicic (LASK), Igor Matanovic (Karlsruher), Niko Kristian Sigur (Hadjuk) e Petar Susic (Dinamo Zagreb).

No Euro2020, a Croácia integra o Grupo B, com Espanha, que defronta em 15 de junho, a Albânia, em 19, e a campeã em título, a Itália, em 24.

Lista de 26 convocados da Croácia:

Guarda-redes: Dominik Livakovic (Fenerbahce/Tur), Ivica Ivusic (Paphos/Chp) e Nediljko Labrovic (Rijeka).

Defesas: Domagoj Vida (AEK/Gre), Josip Juranovic (Union Berlin/Ale), Josko Gvardiol (Manchester City/Ing), Borna Sosa (Ajax/Hol), Josip Sutalo (Ajax/Hol), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen/Ale), Martin Erlic (Sassuolo/Ita) e Marin Pongracic (Lecce/Ita).