O Sporting de Braga oficializou esta segunda-feira a saída de Rui Duarte do comando técnico da equipa principal de futebol, que será orientada na próxima época por Daniel Sousa, ex-treinador do Arouca.

“Foram dois anos maravilhosos. Não posso esconder que [treinar a equipa principal] era a nossa ambição quando cheguei ao clube, quem não pensa assim, não pensa em grande e foi incrível”, afirmou em declarações aos meios do clube.

Rui Duarte, de 45 anos, treinou a equipa nas últimas sete jornadas da I Liga, após a saída de Artur Jorge para os brasileiros do Botafogo, depois de “subir” dos sub-23.

Considerando ter deixado “algum trabalho feito” dentro do clube e que esse “trabalho, entrega e dedicação” foram reconhecidos, Rui Duarte frisou que o Sporting de Braga acabou a época “a jogar como uma verdadeira equipa, como uma verdadeira família”.

“Isso ficou demonstrado neste último jogo [do campeonato, na derrota por 1-0 com o FC Porto, em Braga] ou contra o nosso rival em Guimarães [vitória por 2-1, na jornada anterior]”, disse.

O técnico assumiu a “nostalgia da despedida” e frisou o “sentimento de gratidão pela oportunidade”.

“Saio mais rico enquanto pessoa e também enquanto profissional. Obrigado de coração ao Sporting de Braga pelo que fez por mim, pela minha equipa técnica e pela minha família. Saio de coração cheio e com a convicção de que, um dia, vou voltar a defender estas cores”, afirmou.

O Sporting de Braga terminou no quarto lugar, com 68 pontos, e, na próxima temporada, será orientado por Daniel Sousa, treinador do Arouca na época agora finda.