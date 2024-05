A dias do primeiro concerto de Taylor Swift em Portugal, marcado para esta sexta-feira, 24 de maio, no Estádio da Luz, em Lisboa, é tempo de os fãs prepararem os detalhes finais e de fazerem as compras de última hora. A pensar nas pulseiras da amizade que ficaram por fazer, nos looks que ficaram por escolher e nas maquilhagens que ficaram por comprar, reunimos 34 sugestões de coisas que não podem faltar no esperado espetáculo da artista-norte americana.

Para os swifties que ficarem na fila à espera para entrar no recinto, há sugestões de protetores solares, para se protegerem das horas que vão ficar a apanhar sol, garrafas de água, baterias portáteis, leques e óculos de sol que, para além de protegerem, dão um twist aos looks. E por falar em moda, não faltam vestidos, tops e malas repletas de lantejoulas, assim como sombras, batons e acessórios para deixar os visuais ainda mais brilhantes.

