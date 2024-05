O Largo da Sé Velha de Coimbra esteve esta sexta-feira completamente cheio de estudantes para ver a serenata monumental, que contornou a vontade da PSP, que queria que o evento se realizasse na Sé Nova.

“Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não”, cantou-se por toda a Sé Velha, no final de uma serenata que esteve em risco de não acontecer, e que trocou a habitual “Balada de Despedida” pela “Trova do Vento Que Passa”, canção de Adriano Correia de Oliveira, criada durante o Estado Novo.

A serenata monumental, que marca o arranque da Queima das Fitas e que é um dos momentos mais simbólicos da festa dos estudantes, esteve em risco de não acontecer, depois de a comissão organizadora ter anunciado na segunda-feira que o evento teria de se realizar na Sé Nova, por impossibilidade de assegurar as condições exigidas pela PSP para a Sé Velha.

Posteriormente, a Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra, estrutura que define os grupos que tocam na serenata, recusou-se a atuar na Sé Nova, o que levou a organização da Queima das Fitas a anunciar o cancelamento do evento, na quarta-feira.

No entanto, a mesma secção avançou com um pedido de manifestação por parte de estudantes para o Largo da Sé Velha, por forma a contornar o parecer negativo da polícia, não tendo recebido qualquer notificação por parte da PSP até à hora da serenata, que ocorreu entre as 00h00 e as 00h35.

Por volta das 22:00 de quinta-feira, já eram muitos os estudantes e populares que aguardavam na Sé Velha pelo começo da serenata, sem se avistar qualquer presença policial.

A PSP tinha dito esta sexta-feira à agência Lusa que iria adequar o seu dispositivo e adotar “as medidas preventivas e de reação possíveis nestas circunstâncias, tendo presente a necessidade de tentar conciliar todos os direitos em conflito”.

Numa das ruas de acesso à Sé Velha, o trânsito estava cortado de forma improvisada com um sinal de trânsito arrancado e colocado na diagonal, para impedir a passagem de carros, não se avistando qualquer controlo de tráfego automóvel por parte da PSP, às 22h00.

Ainda antes da meia-noite, já o Largo e ruas adjacentes estavam completamente cheios de estudantes de capa e batina, não se via qualquer presença de dispositivo policial para um evento que a PSP considerava que teria riscos evidentes.

Perto da hora de arranque da serenata, palavras projetadas na parede de um edifício pediam silêncio — ao contrário de outros anos, desta vez, não haveria sistema de amplificação.

Chegada a meia-noite, a Canção de Coimbra foi ouvida pelo Largo da Sé Velha, durante pouco mais de meia hora (o pedido de manifestação era até às 00h30), com a grande maioria a acatar o pedido de silêncio.

Para última música, ao contrário da habitual “Balada de Despedida” — que foi depois pedida por muitos estudantes —, os grupos da Secção de Fado cantaram a “Trova do Vento que Passa”, mas não sozinhos.

Numa parede, foram sendo projetados os versos de Manuel Alegre, com as vozes dos estudantes a juntarem-se às dos músicos para a serenata, que terminou com o habitual “Efe-Erre-Á”.

Já com os estudantes a desmobilizar, ainda se gritou “Serenata só há uma, na Sé Velha e mais nenhuma”.

No final da tarde desta sexta-feira, a PSP afirmou que tinha comunicado à Câmara de Coimbra “o parecer de que a manifestação se deveria realizar noutro local, por forma a garantir a segurança de todos os intervenientes”.

No entanto, o presidente da Secção de Fado, Diogo Ferreira, disse à Lusa que não tinha recebido qualquer notificação por parte da PSP e irão avançar “com a manifestação”.

Fonte oficial da Câmara de Coimbra explicou que o município recebeu o parecer da PSP para notificar os três promotores da manifestação, mas “é expectável que estes não o recebam antes” da hora marcada para o protesto, isto porque os contactos deixados pelos promotores foram as suas moradas, “todas elas fora de Coimbra”.