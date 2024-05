O canoísta português Fernando Pimenta arrecadou este domingo a terceira medalha de ouro na Taça do Mundo de velocidade em Poznan, após triunfar em K1 5000 e depois de o também ter feito em K1 1000 e, no sábado, em K1 500.

O olímpico português venceu a competição mais longa em 20.58,14 minutos, superando o sueco Joaquim Lindberg (+41,28) e o francês Jeremy Candy (+42,74).

Também hoje, em competição disputada de manhã, Pimenta tinha garantido o ouro em K1 1000, com a marca de 3.36,28 minutos, e no sábado fez o mesmo tempo do polaco Slawomir Witczak, com 1.45,29, sendo o primeiro lugar atribuído a ambos.