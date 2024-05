A festa da Taça de Portugal começou muitas horas antes da bola rolar no relvado do Estádio Nacional. Como é habitual, os adeptos de FC Porto e Sporting ocuparam a zona da Mata do Jamor e, com muita comida, bebida e até uma piscina, fizeram a festa até ao início do desafio. Do ambiente de diversão ficam as imagens de adeptos dos dois clubes a comemorar antes do futebol.

Quanto ao futebol propriamente dito, a partida ficou marcada pela emoção e pelos muitos cartões distribuídos por Fábio Veríssimo. St. Juste ainda colocou o Sporting em vantagem, mas Evanilson empatou logo a seguir. O defesa central acabou expulso ainda na primeira parte e, no prolongamento, Taremi fez, de penálti, o golo da vitória. Veja as melhores imagens do clássico e da festa da prova rainha na fotogaleria.