Miguel Oliveira regressava a um circuito onde já venceu à procura da redenção. Depois da desistência em França, que se seguiu ao melhor resultado da temporada em Jerez de la Frontera, o piloto português queria recuperar o ímpeto e regressar ao top 10 da classificação. Mas o fim de semana não começou bem.

Depois de falhar o acesso direto à Q2, Miguel Oliveira voltou a não conseguir registar um dos dois melhores tempos da Q1 e não foi além do 15.º lugar na qualificação, dificultando desde logo a possibilidade de alcançar uma posição dentro dos 10 primeiros tanto na corrida sprint de sábado como no Grande Prémio de domingo. Tudo ficou ainda pior na mesma sprint, com o piloto da Trackhouse a cair a três voltas do fim e quando já seguia em 7.º, depois de um arranque muito positivo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Tive um bom arranque e estava nos pontos, o que não era mau. Mas de repente perdi a frente da mota à saída da curva 5 e pronto, foi tudo. Não me estava a sentir muito bem com a frente e mesmo a traseira perdeu desempenho após as primeiras voltas. Quanto muito, até estava a ser conservador, mas não o suficiente para evitar a queda”, disse o piloto português. Aleix Espargaró, que anunciou nos últimos dias que vai terminar a carreira no final da temporada, capitalizou a pole-position e venceu a sprint.

Ora, já este domingo, com Espargaró a sair novamente da pole-position seguido de Pecco Bagnaia e Brad Binder, Miguel Oliveira voltou a registar um arranque muito positivo e subiu ao 12.º lugar logo nos primeiros instantes da corrida. Bagnaia resgatou a liderança na primeira volta, com Espargaró a cair para 5.º e Pedro Acosta e Jorge Martín a juntarem-se ao grupo que iria lutar pela vitória.

Jack Miller e Augusto Fernández caíram ambos na curva 10 e abandonaram, com Martín a conseguir mesmo levar a melhor na perseguição a Bagnaia e a conquistar o primeiro lugar, sendo que o italiano caiu para terceiro depois de também ceder a passagem de Acosta. Mais atrás, Espargaró procurava recuperar algum tempo e já era novamente 4.º, mantendo-se na discussão do pódio.

Pedro Acosta caiu a 14 voltas do fim, novamente na curva 10, e embora não tenha abandonado tombou naturalmente para a cauda do pelotão — Bagnaia aproveitou para subir ao segundo lugar e Espargaró assumiu a terceira posição, numa fase em que Miguel Oliveira rodava em 11.º. Os dois da frente descolaram de Espargaró, com Martín a manter a liderança aparentemente controlada, e Marc Márquez chegou ao 4.º lugar a sete voltas do fim para ainda alimentar a esperança de terminar dentro do pódio.

Franco Morbidelli tornou-se a quarta vítima da curva 10 e Miguel Oliveira aproveitou para subir ao 9.º lugar. Bagnaia conseguiu ultrapassar Martín para recuperar a liderança do Grande Prémio, sem que o piloto espanhol demonstrasse capacidade para responder, e Márquez colou-se por completo a Espargaró até superar o compatriota para entrar no pódio.

Já nada mudou até ao fim e Pecco Bagnaia conseguiu mesmo vencer o Grande Prémio da Catalunha, carimbando o terceiro triunfo da temporada, com Jorge Martín e Marc Márquez a completarem o pódio. Miguel Oliveira ainda foi ultrapassado por Fabio Quartararo nos últimos instantes e cruzou a meta em 11.º, mas beneficiou de uma penalização a Enea Bastianini para ficar oficialmente em 10.º, fechando a corrida dentro dos pontos e com o segundo melhor resultado da época.