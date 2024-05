A NASA lançou o primeiro de um par de satélites climáticos com a missão de estudar, pela primeira vez, as emissões de calor nos polos da Terra.

A missão PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) está em órbita após ser lançada a partir do Complexo de Lançamento 1 da agência espacial dos Estados Unidos na manhã de sábado.

A missão consta de dois satélites cúbicos do tamanho de uma caixa de sapatos (CubeSats), que medirão a quantidade de calor que a Terra irradia para o espaço, a partir de duas das regiões mais frias e remotas do planeta.

Os dados recolhidos ajudarão os investigadores a prever melhor como mudará a atmosfera, o oceano e o clima na Terra, face ao aquecimento global.

A inovadora missão PREFIRE da NASA preencherá um vazio na nossa compreensão, proporcionando aos nossos cientistas uma imagem detalhada de como as regiões polares da Terra influenciam a quantidade de energia que o nosso planeta absorve e liberta”, disse, em comunicado, a diretora da Divisão de Ciências da Terra da NASA, Karen St. Germain.

“Isto melhorará a previsão da perda de gelo marinho, do derretimento das camadas de gelo e do aumento do nivel do mar, criando uma melhor compreensão sobre como mudará o sistema do nosso planeta nos próximos anos, informação crucial para os agricultores, as frotas pesqueiras que trabalham em mares com alterações, e as comunidades costeiras, reforçando a sua resiliência”, adiantou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O segundo PREFIRE será lançado nos próximos dias e, após um período de 30 dias de ensaios dos dois satélites, a missão tem uma duração prevista de 10 meses.

A missão PREFIRE pretende estudar o equilíbrio entre a energia térmica que a Terra recebe do Sol e a que emite. A diferença entre ambas é o que determina a temperatura e o clima do planeta.

Grande parte do calor irradiado pelo Ártico e pela Antártida é emitido em forma de radiação infra vermelha distante, mas atualmente não existe uma medição detalhada deste tipo de energia.