O filme Mal Viver, de João Canijo, conquistou o prémio Sophia de Melhor Filme, da Academia Portuguesa de Cinema, e João Canijo o de Melhor Realizador, na 13ª edição dos Prémios Sophia, que aconteceu este domingo no Casino Estoril, em Cascais.

A longa-metragem produzida por Pedro Borges, da Midas Filmes, que conquistou o Urso de Prata em Berlim no ano passado, obteve ainda mais duas distinções na categoria de Melhor Atriz Secundária, com a prestação de Madalena Almeida, e na de Melhor Montagem por João Braz.

Great Yarmouth – Provisional Figures, o mais recente filme de Marco Martins, foi outro dos vencedores da noite, ao conquistar cinco galardões: Melhor Fotografia (João Ribeiro), Melhor Ator Secundário (Romeu Runa), Melhor Som (Rafael Cardoso e Miguel Martins), Melhor Ator Secundário (Romeu Runa) e Melhor Atriz Principal (Beatriz Batarda).

Já Não Sou Nada – The Nothingness Club, de Edgar Pêra, filme no qual o cineasta entra na cabeça do escritor Fernando Pessoa convocando muitos dos seus heterónimos, que liderava a lista de nomeações, ao ser indicado para 15 prémios, conseguiu apenas dois: Melhor Caracterização/Efeitos Especiais (Bárbara Brandão, Carlos Amaral e Júlio Alves) e Melhor Ator Principal (Miguel Borges).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O prémio Sophia de Melhor Argumento Original foi atribuído a Carlos Conceição, por Nação Valente, e o de Melhor Argumento Adaptado a Virgílio Almeida, por Nayola, ficção inspirada pelo livro Caixa Negra, de José Eduardo Agualusa e Mia Couto.

Amadeo, filme de Vicente Alves do Ó inspirado na vida e obra do pintor Amadeo de Souza-Cardoso, arrecadou três prémios: Melhor Direção de Arte (Artur Pinheiro) e Melhor Guarda-Roupa (Joana Joana Cardoso), Melhor Maquilhagem e Cabelos (Sandra Pinto e Natália Bogalho).

O prémio Sophia de Melhor Série ou Telefilme foi atribuído a Rabo de Peixe, de Augusto Fraga, que não esteve presente na cerimónia por estar nos Açores a rodar a segunda temporada da segunda série portuguesa na Netflix.

A 13ª gala dos Prémios Sophia, criados pela Academia Portuguesa de Cinema para reconhecer a produção cinematográfica nacional, foi apresentada pelos atores Margarida Vila-Nova e Pedro Miguel Ribeiro, e transmitida em direto pela RTP2. Os Prémios Sophia Carreira distinguiram este ano o compositor Luís Cília e o realizador Rui Simões.

José Manuel Costa, até fevereiro diretor da Cinemateca Portuguesa, recebeu um prémo Sophia Mérito e Excelência. Ligado à Cinemateca Portuguesa desde 1976, José Manuel Costa antes de ter assumido a direção em 2014 foi subdirector entre 1995-1997 e 2010-2014.

A cerimónia arrancou com a menção à recente vitória do realizador Miguel Gomes no festival de Cannes com o seu Grand Tour. Houve ainda tempo para, sob o pretexto da celebração dos 50 anos do 24 de Abril de 1974, homenagear O Mal-Amado (1973), de Fernando Matos Silva, a primeira película a estrear-se após o fim da censura.

Veja aqui a lista completa de vencedores da 13.ª edição dos Prémios Sophia:

Melhor Filme

Great Yarmouth – Provisional Figures

Mal Viver

Nação Valente

Não Sou Nada – The Nothingness Club

Melhor Realização

João Canijo (Mal Viver)

Carlos Conceição (Nação Valente)

Edgar Pêra (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Marco Martins (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Melhor Argumento Original

Carlos Conceição (Nação Valente)

Edgar Pêra e Luísa Costa Gomes (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Filipa Reis, João Miller Guerra, Sara Morais, José Filipe Costa e Letícia Simões (Légua)

João Canijo (Mal Viver)

Melhor Argumento Adaptado

Virgílio Almeida (Nayola)

Eduardo Brito (A Sibila)

Júlio Alves (A Arte de Morrer Longe)

Melhor Atriz Principal

Anabela Moreira (Mal Viver)

Beatriz Batarda (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Carla Maciel (Légua)

Joana Bernardo (A Noiva)

Melhor Ator Principal

Miguel Borges (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

João Arrais (Nação Valente)

Rafael Morais (Amadeo)

Rui Morrisson (Sombras Brancas)

Melhor Atriz Secundária

Madalena Almeida (Mal Viver)

Anabela Moreira (Nação Valente)

Rita Cabaço (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Victoria Guerra (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Melhor Ator Secundário

Romeu Runa (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Albano Jerónimo (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Matamba Joaquim (Pátria)

Victor Correia (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Melhor Som

Miguel Martins e Rafael Cardoso (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Pedro Marinho e Pedro Góis (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Pedro Melo, Elsa Ferreira e Pedro Góis (Amadeo)

Rafael Cardoso e Xavier Thieulin (Nação Valente)

Melhor Documentário em Longa-metragem

Viagem ao Sol

Águas do Pastaza

O Que Podem as Palavras

Super Natural

Melhor Direção de Fotografia

João Ribeiro (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Leonor Teles (Mal Viver)

Rui Poças (Amadeo)

Vasco Viana (Nação Valente)

Melhor Montagem

António Gonçalves e Carlos Conceição (Nação Valente)

Cláudio Vasques (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

João Braz (Mal Viver)

Mariana Gaivão, Marco Martins e Karen Harley (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Melhor Canção Original

“Caretos” — Os Demónios do Meu Avô

Letra: Possidónio Cachapa /Música: Carlos Guerreiro, Interpretação: Gaiteiros de Lisboa

“What is Fame After Death” — Não Sou Nada – The Nothingness Club

Letra: Fernando Pessoa / Música e Interpretação: Jorge Prendas

“Lápis Azul” — Sombras Brancas

Letra: José Cardoso Pires (a partir de excertos censurados de Histórias de Amor) / Música: Eduardo Raon. Interpretação: Eduardo Raon e Rita Redshoes

“Casinha” – A Minha Casinha

Letra, Música e Interpretação: Fábio Soares

Melhor Banda Sonora Original

Manuel Ribeiro e Gaiteiros de Lisboa (Os Demónios do Meu Avô)

Jim Williams (Great Yarmouth — Provisional Figures)

Jorge Prendas (Não Sou Nada — The Nothingness Club)

Wojtek Urbañski (Vadio)

Melhor Direção de Arte

Artur Pinheiro (Amadeo)

Nádia Henriques (Mal Viver)

Ricardo Preto (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Sara Lança e Chris Barber (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Melhor Caracterização/ Efeitos Especiais

Arnauld Chelet (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Bárbara Brandão, Carlos Amaral e Júlio Alves (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Jorge Carvalho (Amadeo)

João Rapaz, José André, Ivo Francisco, Carlos Almeida e Luís Martins, Mathieu Jussreandot, Colin Journée, Adam Bachiri e Filipe Pereira (Nação Valente)

Melhor Guarda-Roupa

Joana Cardoso (Amadeo)

Isabel Carmona (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Patrícia Dória (Nação Valente)

Susana Abreu (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Melhor Maquilhagem e Cabelos

Sandra Pinto e Natália Bogalho (Amadeo)

Bárbara Brandão (Não Sou Nada – The Nothingness Club)

Bárbara Brandão (A Sibila)

Maria Almeida (Nini) (Great Yarmouth – Provisional Figures)

Melhor Curta-metragem de ficção

2720 — de Basil da Cunha

As Gaivotas Cortam o Céu — de Mariana Bártolo e Guillermo García López

Corpos Cintilantes — de Inês Teixeira

Monte Clérigo — de Luís Campos

Melhor Curta-metragem de Documentário

Coney Island – As Primeiras Vezes — de Joana Botelho

A Arte da Memória — de Rodrigo Areias

As Nossas Primaveras Passadas Não Voltam Mais — de Joel Cartaxo Anjos

Body Buildings — de Henrique Câmara Pina

Melhor Curta-metragem de animação

Sopa Fria — de Marta Monteiro

Algo que Eu Disse — de Sara Barbas

Ana Morphose — de João Rodrigues

Foxtale — de Alexandra Allen

Prémio Sophia Estudante

Défilement — de Francisca Miranda – FBAUP

Kintsugi — de Martim da Cunha, Escola das Artes – Universidade Católica Portuguesa

Praia da Aguda — de Salvador Gil – ESAP

Seres Vivos — de Margarida Fonseca – Ar.Co

Melhor Série/Telefilme

Rabo de Peixe

Cavalos de Corrida

Emília

Salgueiro Maia – O Implicado