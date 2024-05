Os próximos dias, de fim de semana prolongado para muitos, vão chegar com temperaturas típicas de verão e céu pouco nublado. A partir desta terça-feira prevê-se uma subida generalizada da temperatura em Portugal Continental e uma baixa probabilidade de precipitação. No Alentejo, as temperaturas máximas podem mesmo chegar aos 35°C.

Ao Observador, Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), aponta para uma “subida gradual de temperatura, que vai fazer sentir-se essencialmente até dia 31, sexta-feira”. A partir de sábado, a tendência aponta para uma ligeira descida da temperatura, ainda que “não muito significativa”.

Os dias mais quentes serão os de 30 e 31 de maio, com os termómetros das zonas do Alentejo, interior do Algarve e interior Norte e Centro a chegar aos 33ºC. Prevê-se ainda que a temperatura mínima também aumente de forma gradual, entre 15ºC e 20ºC, em particular na região sul.

Como explica a meteorologista, as temperaturas altas justificam-se através do “posicionamento dos centros de ação”. “O anticiclone dos Açores conjuntamente com uma região depressionária em Marrocos, vão trazer uma massa de ar mais quente e seco, com uma trajetória continental”, explica. A partir do fim de semana a componente marítima vai passar a ser predominante e a tendência “será para arrefecer essa massa de ar”, esperando-se uma estabilização da temperatura.

????Durante los próximos días, el #calor se va a notar en el nordeste, centro y sur de la Península.



Se superarán los 34 ºC en esa zonas, e incluso los 36 o 38 ºC en el Guadalquivir. Temperaturas de pleno verano, que contrastarán con el ambiente más fresco en el Cantábrico. pic.twitter.com/IFPwggRouf — AEMET (@AEMET_Esp) May 28, 2024

O vento fraco a moderado do quadrante norte, mais intenso na faixa costeira ocidental e nas terras altas do Norte e Centro, pode complicar a vida a quem reservou o fim de semana prolongado para uns dias de praia, principalmente se optar por ficar no areal até ao final da tarde. Se rumar a sul, às praias do Algarve, saiba que as brisas serão mais amenas, pelo que as condições para um dia perfeito à beira mar podem estar reunidas.

Ângela Lourenço, do IPMA, aponta ainda para a probabilidade de, na próxima semana, se manterem as temperaturas de dias típicos de verão (que só chega a 21 de junho) embora, ainda com maior probabilidade de nebulosidade em todo o território continental.