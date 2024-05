A menos de um mês do início do verão, podemos declarar o fim desta primavera invernal esta quinta-feira. As temperaturas vão começar a subir, a chuva só vai aparecer a espaços no interior norte e sem qualquer relevância: os fãs de Taylor Swift podem estar tranquilos quanto aos concertos de sexta e sábado e os adeptos de Sporting e FC Porto também terão uma bela tarde de domingo no Jamor para assistir à final da Taça de Portugal. Só as eleições da Madeira, também neste domingo, 26, vão decorrer com chuva e frio.

A 22 dias da chegada da nova estação — este ano o verão chega ao hemisfério norte a 20 de junho às 3h06 —, o calor parece vir para ficar pelo menos até ao fim da próxima semana. Esperam-se dias muito quentes, em que no interior alentejano e na zona centro do país se devem ultrapassar os 30ºC . A culpa é de uma massa de ar quente que chega do norte de África e do anticiclone, que sobe para a posição habitual para esta altura do ano e fará com que as temperaturas atinjam os valores normais para a época (têm estado bastante abaixo). Ainda assim, mantém-se ainda o ar frio em altura, que arrefecerá as noites, sobretudo nas zonas acima do Tejo, onde é de esperar grandes amplitudes térmicas.

#MeteoredConnection ????

Tempo para os próximos dias em Portugal: “finalmente” chega o calor ♨️????️, mas ainda com ameaça de chuva ????️ nestas regiões. ???? Todos os pormenores aqui na previsão de @JosMiguelDias9.https://t.co/BUeNUVwfj3 pic.twitter.com/52MjM4qcXc — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) May 22, 2024

A diferença nas temperaturas vão notar-se já esta quinta-feira, com uma subida acentuada nas máximas. Évora, Beja e Santarém têm previsões para 27ºC, muitas outras cidades a sul podem atingir os 25º/26ºC e só o interior norte e centro se manterá nos 20ºC. Mas é a partir de sexta que o tempo aquece mesmo: o Alentejo vai ultrapassar os 30ºC em vários locais do interior.

Um parêntesis aqui: para os interessados no fenómeno que é cantora americana que esgotou o estádio da Luz na sexta e no sábado, as temperaturas previstas para Lisboa são de 24/25ºC durante o dia e 13ºC à noite. E no domingo, para os fãs da bola e da final da Taça entre dragões e leões, as previsões são exatamente iguais.

Podemos agora passar para o fim de semana no resto do país, onde a tendência se mantém: todos os distritos acima dos 20ºC, com o interior sul acima dos 30ºC e noites quase tropicais no Algarve, já que as mínimas devem chegar aos 17/18ºC.

Boa noite!

????SUBIDA DAS TEMPERATURAS MÁXIMAS

Entramos na reta final da primavera meteorológica e o tempo vai finalmente aquecer em pouco nos próximos dias no território continental.

Abaixo os mapas significativos e máximas previstas para os próximos 6 dias: pic.twitter.com/HTqr0bmOEQ — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 22, 2024

A semana, essa, arranca já com a necessidade de mudar por completo o guarda-roupa: venham de lá os trapos mais frescos. O Alentejo vai chegar aos 33/35ºC, o Algarve aos 30ºC (com os tais 18ºC durante a noite, a pedir uma esplanada), o Ribatejo também deve passar a barreira dos 30ºC, a zona de Lisboa marcará entre 25/27ºC nos termómetros e mesmo no norte e no interior é muito provável que se atinjam temperaturas acima dos 25ºC.

????️⬆️Comienza un ascenso de las temperaturas. El ambiente será cálido este fin de semana en muchas zonas. Se superarán los 32 a 34 ºC en puntos del este y sur de la Península, e incluso los 35 ºC en el Guadalquivir. También habrá noches tropicales, en las que no se baja de 20 ºC. pic.twitter.com/NdemCBfycv — AEMET (@AEMET_Esp) May 22, 2024

#ÚltimaHora La estabilidad comenzará a imponerse tras las últimas tormentas y el calor irá a más. El miércoles habrá algunos ascensos pero el domingo será el día más cálido de la semana. Los 30ºC se alcanzarán en muchas zonas del país y llegaremos a los 35ºC en el suroeste. pic.twitter.com/PPoKMRCjx2 — Eltiempo.es (@ElTiempoes) May 21, 2024

Com o verão a aproximar-se, será pelo menos uma antecipação de uma estação para a qual as previsões meteorológicas apontam para um calor acima do habitual, bem mais quente do que o do ano passado.