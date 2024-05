A Nissan alargou o leque de opções para conquistar os fãs da marca pelo nariz. Depois de perfumes como GTR, Armada, 350Z ou Patrol, agora o que promete seduzir as narinas mais sensíveis ao cheiro a borracha queimada é o “Smell My Dust”, uma criação que visou especificamente inebriar os chineses, pois o lançamento desta nova fragrância teve lugar no último fim-de-semana, no âmbito do Grande Prémio de Xangai de Fórmula E.

Seja como chamariz olfactivo ou como manobra de marketing para atrair um público mais jovem e irreverente, o certo é que o novo perfume tem a particularidade de assumir um nome sugestivo, ao contrário dos anteriores lançamentos, que remetiam para modelos específicos do construtor.

Neste caso, o que a Nissan pretendeu foi evocar o aroma da vitória na competição com os fórmulas eléctricos, campeonato onde a marca se encontra actualmente no 3.º lugar da classificação geral, depois de ter subido seis vezes ao pódio e ter por uma vez levado a melhor sobre a concorrência. Daí o “Smell My Dust”, uma variação do popular “eat my dust”, expressão tradicionalmente associada ao veículo vencedor numa prova automobilística.

Outra das particularidades da nova fragrância, “para homem e mulher”, prende-se com a composição da dita. A lista completa de ingredientes permanece no segredo dos deuses, ou melhor, no laboratório chinês de perfumes a que a Nissan recorreu para esta nova criação, tendo sido divulgados apenas dois dos elementos da composição. Por um lado, cada frasco leva uns pozinhos de pneu, para libertar um aroma a pneumático desfeito que pretende transportar o utilizador (e os que o rodeiam?) para a emoção e a adrenalina das corridas de Fórmula E, onde o cheiro a borracha queimada perdura no ar. Por outro lado, talvez para amenizar a tarefa dos cílios nasais, o “Smell My Dust” deita mão às cerejeiras, árvore cuja flor simboliza a cultura nipónica. Na nova fragrância, esta opção terá resultado num aroma mais floral e elegante.