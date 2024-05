As terras de uma pedreira desabaram esta terça-feira no nordeste da Índia devido a fortes chuvas desencadeadas por uma tempestade tropical, matando 13 trabalhadores da pedreira, revelaram as autoridades, que referem haver 16 pessoas desaparecidas.

O oficial da polícia Rahul Alwal disse que as equipas de resgate recuperaram os corpos dos mortos na pedreira em Melthum, a cerca de seis quilómetros da capital do estado, Aizwal, e conseguiram retirar dois trabalhadores vivos dos escombros.

Alwal adiantou que as equipas continuam a trabalhar nos escombros para tentar alcançar os trabalhadores presos, enquanto procuram por mais sobreviventes.

Os estados do nordeste da Índia têm sido assolados por fortes chuvas depois de tempestade tropical Remal ter atingido o Bangladesh na segunda-feira.

O Departamento Meteorológico da Índia alertou que as fortes chuvas podem causar danos em estruturas vulneráveis, como as casas de colmo, e provocar deslizamentos de terra na região.