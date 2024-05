É a segunda polémica que envolve declarações do Papa Francisco num encontro à porta fechada com bispos. Depois de ter sido revelado que afirmou que “há demasiada bichice” nos seminários, sabe-se agora que, numa reunião distinta, o chefe da Igreja Católica terá afirmado que “falar mal” ou “coscuvilhar” é “coisa de mulher”. Dirigindo-se aos homens, num contraponto, terá acrescentado: “Temos calças, devemos dizer coisas.”

A informação foi avançada pelo jornal italiano “Silere Non Possum” e citada pelo “La Reppublica“, que recorda que esta expressão, em relação aos homens que “usam calças”, já foi utilizada pelo Papa no passado. Numa audiência, no início de 2023, com um grupo de religiosos, Francisco convidou-os a “ter calças” e a saber “dizer as coisas na cara”.

As declarações sobre homossexuais levaram o Vaticano a emitir, esta terça-feira, um pedido de desculpa em nome do Papa Francisco. A expressão em que se referia à prevalência de padres homossexuais em seminários monopolizou as manchetes dos principais jornais italianos durante segunda-feira. A polémica instalou-se, mas a frase já tinha sido proferida a 20 de maio, durante um encontro à porta fechada com bispos em que o Papa participou.

Segundo o Corriere della Sera, que avançou a notícia, a expressão utilizada pelo pontífice foi recebida com “risadas incrédulas” por parte dos bispos presentes, que defendem que pelo facto de o italiano não ser a língua materna de Francisco — mas sim o piemontês — o Papa desconhecia o quão ofensiva era a expressão.