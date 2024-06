As autoridades israelitas divulgaram um vídeo, filmado com as bodycam das forças especiais, que mostram a entrada num dos dois edifícios onde estavam reféns tomados pelo Hamas. Trata-se de uma pequena casa, numa zona residencial de al-Nuiserat, no centro da Faixa de Gaza, onde os serviços de informações detetaram a presença de alguns civis israelitas que tinham sido raptados a 7 de outubro.

As imagens mostram aquilo que já tinha sido referido pelas Forças de Defesa de Israel, no sábado, quando indicaram que os soldados estiveram sob fogo cerrado durante toda a operação. Apenas são divulgadas imagens da entrada em uma das casas, aquela onde se encontravam os três israelitas do sexo masculino (Noa Argamani estava numa outra casa, ali perto, mas não há imagens da libertação da mulher de 25 anos).

O vídeo, publicado através de agências como a Associated Press, mostra o momento em que os soldados israelitas encontram os três reféns e lhes perguntam os nomes, tranquilizando-os: “Estamos aqui para vos salvar“. Um dos soldados até cumprimenta, com a mão (fist bump) um refém, também para o tranquilizar. Ao mesmo tempo, são audíveis sons de estrondos não só de disparos (pelo Hamas) mas, também, de artilharia.

Shlomi Ziv, Andrey Kozlov e Almog Meir Jan estavam nas mãos do Hamas desde que foram raptados no dia 7 de outubro, no festival de música SuperNova.

A operação especial foi “preparada ao longo de várias semanas” e avançou na manhã de sábado, em plena luz do dia e numa das zonas mais recônditas da Faixa de Gaza, onde existem vários campos que acolhem deslocados. O salvamento de quatro reféns foi o resultado de uma missão considerada “heróica” (pelo ministro da Defesa israelita) que envolveu não só os serviços de informação (Shin Bet) como, também, a força de elite Yamam.

Noa Argamani, com 25 anos, Almog Meir Jan, com 21, Andrey Kozlov, de 27, e Shlomi Ziv, o mais velho dos quatro, com 40 anos, tinham sido sequestrados pelo Hamas durante o festival de música eletrónica Supernova, no dia histórico de 7 de outubro de 2023.

Já tinham sido divulgadas imagens do momento em que a refém Noa Argamani é colocada no helicóptero que a levaria até à sua família.