Luís Marques Mendes disse este domingo que está a “ultimar a reflexão” sobre a sua candidatura às próximas eleições presidenciais. O antigo líder do PSD e conselheiro de Estado garante que não está a protelar a decisão, disse que está perto de a anunciar aos portugueses e que o fará com “clareza”. “Não estou a adiar, nem a retardar essa reflexão. Estou a ultimar essa reflexão. A ponderação é séria e estou a ultimar”, disse.

Marques Mendes falava sobre as suas aspirações presidenciais no seu habitual espaço de comentário, na SIC. Desafiado pela jornalista Clara de Sousa a comentar a mais recente sondagem — que confirma o claro favoritismo de Henrique Gouveia e Melo e pinta um cenário desanimador para o social-democrata —, o comentador garantiu que nada disso influenciará a sua decisão. “Não me condiciona nada“, disse.

Este sábado, o conselheiro de Estado foi convidado de honra do encontro dos Autarcas Sociais-Democratas, que decorreu em Ovar e contou com a presença de Luís Montenegro — que voltou, mais uma vez, a dar um inequívoco sinal de apoio ao comentador. Recusando prolongar-se em comentários sobre a sua protocandidatura presidencial, Marques Mendes voltou a dizer que há muito que participa neste tipo de ações partidárias, recusando qualquer segunda leitura.

Ainda assim, confrontado com o facto de ter sido recebido com uma ovação em Ovar — há uns meses, em Braga, no Congresso do PSD, a sua presença acabou por ser uma nota de rodapé —, Luís Marques Mendes não conseguiu esconder alguma satisfação com o renovado apoio manifestado pelas bases do partido. “Sim, foi simpático”, sugeriu o comentador.

Governo vai apresentar pacote de simplificação fiscal

Enquanto a corrida presidencial não começa, Luís Marques Mendes vai mantendo o seu espaço de comentário na SIC. Este domingo, de resto, aproveitou para anunciar que o Governo vai apresentar esta quinta-feira um pacote de simplificação fiscal em Conselho de Ministros. Segundo o comentador, objetivo do Governo passa por reduzir os custos de contexto, aumentar a digitalização dos procedimentos e melhorar comunicação da Autoridade Tributária com os contribuintes.

Exemplo: em breve, explicou Mendes, as pessoas estarão dispensadas de apresentar o atestado de incapacidade de multiuso junto da Segurança Social, uma vez que haverá uma comunicação direta e automática entre a Autoridade Tributária e aqueles serviços, introduzindo maior celeridade e agilizando o pagamento de benefícios fiscais e apoios sociais.

Marques Mendes falou ainda sobre a rixa que aconteceu na Rua do Benformoso, Lisboa, este domingo. Para o conselheiro de Estado, o episódio de hoje “vem provar que aquela zona tem alguns problemas e que a PSP tem razão” quando conduz determinadas operações naquela zona.

O antigo líder social-democrata lamentou também a manifestação e a contra-manifestação que aconteceram no sábado convocadas depois da rusga conduzida pela PSP a 19 de dezembro no Martim Moniz. “Dão um bocadinho a ideia de que há duas realidades incompatíveis. Esta ideia não é saudável, não é verdadeira. Portugal precisa de segurança e de imigração. Nada disto é incompatível”, defendeu Luís Marques Mendes.