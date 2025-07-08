A TAP Air Portugal tornou esta terça-feira permanente a nova rota direta entre Los Angeles e Lisboa, que deixará de ser sazonal e passará a operar durante todo o ano três vezes por semana.

O anúncio da transportadora aérea significa que será mantida a ligação direta entre o sul da Califórnia e Portugal que ia acabar em 25 de outubro, sendo a TAP a única a fazer a ligação entre Los Angeles e Lisboa.

A companhia aérea disse, em comunicado, que este é o voo mais longo de todas as suas rotas e que terá três serviços semanais — todas as terças-feiras, quintas-feiras e sábados, recorrendo aos aviões Airbus A330-900. É a primeira vez que a TAP ocupa um espaço próprio no aeroporto internacional de Los Angeles (LAX).

Quando a rota foi inaugurada, em 16 de maio, o CEO da TAP, Luís Rodrigues, disse à Lusa que este era um investimento de longo prazo com o objetivo de capitalizar na aproximação entre Portugal e Califórnia, que se acentuou nos últimos anos.

“Se esta rota se portar melhor que outras, podemos e temos a obrigação de considerar desviar recursos para aqui”, salientou, na altura, o responsável. Há mais de duas décadas que não havia uma ligação direta entre Portugal e o sul da Califórnia, onde há várias comunidades luso-americanas que usavam outras rotas ou companhias aéreas para visitar o país.

Los Angeles será também anfitriã de dois grandes eventos desportivos num futuro próximo, o Campeonato do Mundo de Futebol em 2026 e os Jogos Olímpicos em 2028, que Luís Rodrigues mencionou como boas oportunidades para cimentar a rota.

Com a adição permanente da cidade, a TAP passa a ter oito portas de entrada nos Estados Unidos: Los Angeles, Nova Iorque, Newark, Boston, Miami, Chicago, São Francisco e Washington, DC.

A companhia disse que, durante o verão, irá operar mais de 100 voos semanais para a América do Norte, incluindo Toronto e Montreal, no Canadá, e Cancún, no México.