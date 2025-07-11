O Presidente das Filipinas vai “muito em breve” aos Estados Unidos para se encontrar com o homólogo norte-americano e reforçar a cooperação económica e de segurança, disse esta sexta-feira o embaixador filipino em Washington.

A data do encontro de Ferdinand Marcos Jr. com Donald Trump em Washington ainda não está definida, mas o embaixador José Manuel Romualdez afirmou que ocorrerá ainda em julho. Os dois países intensificaram os compromissos de defesa mútua, incluindo exercícios de combate em grande escala nas Filipinas, para reforçar a dissuasão contra as ações da China na região.

Entre os temas propostos para discussão está o reforço da “paz através da dissuasão”, disse Romualdez à agência de notícias Associated Press, por telefone.

No final de maio, o Secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, revelou um plano militar dos EUA para aumentar a dissuasão contra as ações chinesas no disputado mar do Sul da China, intensificando o envolvimento militar e de defesa com as Filipinas e outros aliados na região.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniu-se na quinta-feira com a secretária dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, Theresa Lazaro, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Takeshi Iwaya.

“Temos uma ótima relação com o Japão e as Filipinas e trabalhamos em estreita colaboração com eles no corredor económico, na segurança marítima e na integridade territorial, e continuamos a reforçar esta parceria”, disse Rubio.

Os dois encontros aconteceram à margem das reuniões ministeriais anuais da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), na Malásia, onde também esteve presente o chefe da diplomacia da China, Wang Yi.

A China, as Filipinas, o Vietname, a Malásia, o Brunei e Taiwan estão envolvidos em conflitos territoriais no mar do Sul da China, uma movimentada passagem marítima e importante rota comercial global.

Na quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de 20% para importações das Filipinas, que entrarão em vigor a 1 de agosto.

Donald Trump, que anunciou em abril, e depois suspendeu, a imposição de “tarifas recíprocas” globais, enviou uma carta ao Governo das Filipinas e publicou-a na rede social que detém, a Truth Social.

O Presidente norte-americano avisou ainda Manila, que, caso decida aumentar as taxas sobre os produtos norte-americanos, Washington acrescentará essa percentagem à que acaba de ser anunciada.

Trump adiou o prazo para a imposição de tarifas de 9 de julho para 1 de agosto, para prolongar o tempo para a negociação de novos pactos comerciais, embora tenha especificado mais tarde que considera como acordos as cartas que enviou aos parceiros.

Desde a suspensão das tarifas, anunciada em abril, os Estados Unidos só conseguiram assinar acordos com China, Reino Unido e Vietname.