A atriz portuguesa Alba Baptista, de 26 anos, e o ator Chris Evans, de 42, casaram no passado fim de semana, em segredo. A cerimónia aconteceu em casa do ator, conhecido pelo papel do filme “Capitão América”, em Boston, nos Estados Unidos.

A família e os amigos mais próximos estiveram presentes na cerimónia, mas todos assinaram, segundo o DailyMail, um documento de compromisso de não divulgação do evento. Além disso, os telemóveis ficaram na entrada e não puderam ser utilizados.

Chris Evans pediu Alba Baptista em casamento este mês de maio e a cerimónia aconteceu menos de meio ano depois.

Alba Baptista é a protagonista da séria “Warrior Nun”, que foi cancelada pela Netflix — plataforma onde a atriz se estreou com 23 anos — no final do ano passado. Seguiram-se vários protestos, incluindo à porta da sede da empresa em Los Angeles, e vários pedidos para que o projeto continuasse para a terceira temporada. Depois disso, foi anunciado que a série vai dar origem a uma trilogia de filmes.