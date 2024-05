"A alma do futebol português". A história de Cândido de Oliveira, o selecionador nacional que treinou os Cinco Violinos e foi espião

Um selecionador nacional que trabalha nos Correios, tem a própria revista de futebol e está envolvido numa rede de espionagem em conjunto com os Aliados em plena Segunda Guerra Mundial. A história é real, mas é tão inacreditável que podia dar um filme — e deu.

“Cândido”, filme de Jorge Paixão da Costa sobre a vida de Cândido de Oliveira, estreia esta quinta-feira e centra-se no ano de 1942, em que o antigo selecionador nacional é apanhado pela PIDE devido às ligações à tal rede de espionagem e acaba por ser preso no Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, onde passou dois anos. Na altura, o homem que dá nome à Supertaça já tinha sido o primeiro capitão da Seleção, já tinha jogado no Benfica, já tinha fundado o Casa Pia e já era selecionador. Mas ainda teve tempo para fazer muito mais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de sair do Tarrafal, Cândido de Oliveira recuperou as funções de selecionador nacional, treinou o Sporting dos Cinco Violinos, o FC Porto e a Académica e lançou as bases da primeira escola de futebol portuguesa, sendo a principal influência de Fernando Vaz e José Maria Pedroto. Em 1945, em conjunto com António Ribeiro dos Reis e Vicente de Melo, funda o jornal “A Bola” — ao serviço do qual acabaria por morrer, em 1958 e com apenas 61 anos, enquanto cobria o Campeonato do Mundo que decorreu na Suécia.

Cândido de Oliveira foi funcionário dos Correios, jogador de futebol, treinador, selecionador nacional, jornalista e espião. Mas acima de tudo, foi um casapiano apaixonado pelo desporto que coloca 22 pessoas a correr atrás de uma bola dentro de um campo relvado. O Observador falou com Jorge Paixão da Costa, realizador de “Cândido”, e João Nuno Coelho, consultor do filme, sobre a vida do Mestre Cândido.