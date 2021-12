Putin e Biden voltam a falar sobre a Ucrânia. Mas os tanques russos continuam na fronteira

A Putin desagradam os exercícios militares norte-americanos no Mar Negro e até o apoio de outros membros da NATO como a Turquia, que ainda recentemente vendeu armamento à Ucrânia — algo que o Presidente russo fez questão de abordar com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Independentemente da visão que o Kremlin tenha para o país, certo é que o quer o mais perto de si possível: “Putin está a lutar pela Ucrânia. O futuro do país é o principal dado em cima da mesa, a Rússia quer fechar qualquer caminho possível da Ucrânia para entrar na NATO ou na União Europeia”, resume Oleg Ignatov, do Crisis Group. Muito embora não haja sinais de nenhuma destas organizações de que a Ucrânia se possa juntar a elas num futuro próximo, Moscovo não quer deixar margem para dúvidas de que não vai aceitar nem um sinal nesse sentido.

Pânico em Kiev e uma acusação de tentativa de golpe de Estado

A partir da Ucrânia, os acontecimentos recentes são seguidos com preocupação. Apesar de haver bolsas pró-russas no leste do país, o arrastar do conflito militar tem feito aumentar a resistência a Moscovo entre a população: “A maioria da sociedade virou-se contra o governo russo. A Rússia até podia vir a vencer uma guerra com a Ucrânia, mas nunca conquistaria a paz”, aponta Oleg Ignatov, do Crisis Group.

Ideia reforçada pela ucraniana Orysia Lutsevych, da Chatham House, que fala em “mais de 60% da população” disposta a defender o país num caso de conflito militar. “Não seria pera doce para os russos”, resume ao Observador. “É óbvio que a Rússia é militarmente superior à Ucrânia, mas seria um país a defender-se com vantagem moral e o apoio do Ocidente.”

Esse apoio do Ocidente é aquilo que o governo de Kiev mais procura agora, depositando grande parte das suas esperanças em Biden — razão pela qual o seu Presidente, Volodymir Zelensky, falou ao telefone com o secretário de Estado americano na véspera do telefonema entre Biden e Putin.