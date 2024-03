A IA em destaque no Encontro Fora da Caixa

O sistema integrado na aplicação Caixadirecta foi o primeiro assistente de IA transacional por voz em Portugal e um dos primeiros na Europa e no mundo, capaz de realizar operações bancárias sem intervenção humana. A Caixa foi, também, o primeiro banco internacional a lançar um processo de subscrição de crédito e a permitir a atualização de dados dos clientes através de uma interface conversacional.

O empresário conclui a sua intervenção referindo que, para ele, a verdadeira disrupção não está na Inteligência Artificial, mas naquilo que a IA permite fazer. A disrupção está na experiência de cliente. “Pela primeira vez é a tecnologia que se adapta às pessoas e não o contrário”, diz.

Aplicar a Inteligência Artificial nas empresas portuguesas

Num painel dedicado às empresas, José Manuel Fernandes, publisher do Observador e host do evento, esteve à conversa com um elenco de luxo: Carlos Oliveira, Empreendedor, Board Member & Senior Advisor, José Machado, Professor da Universidade do Minho, José Mário Fernandes, Administrador Executivo Grupo Casais, Teresa Martins, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Enermeter e Madalena Talone, Administradora Executiva da Caixa Geral de Depósitos, que debateram a importância da inteligência artificial para o futuro do tecido empresarial português e as dificuldades que Portugal e a Europa enfrentam neste campo.