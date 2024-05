Alzheimer. A nova abordagem que permitiria concluir que doença tem uma causa genética em 15% a 20% das pessoas — hoje sabe-se a origem de 2%

Um dia será possível elaborar um mapa de todas as causa do Alzheimer. Esta é, pelo menos, a convicção do cientista espanhol Juan Fortea, do Instituto de Investigação de Sant Pau, em Barcelona. Para já isso ainda não é possível, mas a equipa que lidera quer dar um passo nesse sentido, ao propor que um fator que até agora era considerado um risco elevado para o Alzheimer passe a ser visto como uma causa inequívoca da doença: a presença de dois genes APOE4, herdados de cada um dos pais.

Esta alteração não é um mero pormenor, clarifica Juan Fortea em declarações ao Observador. É que as causas influenciam e muito o tipo de tratamentos que são disponibilizados aos doentes. Isso é particularmente importante numa área como a do Alzheimer, que no ano passado viu ser aprovado o primeiro fármaco eficaz para retardar a evolução da doença e que, nota o investigador, tem riscos associados que afetam particularmente pessoas com duas cópias de APOE4.

O investigador refere que passar a olhar para a presença destes dois genes com uma causa da doença vai permitir definir uma população de pacientes que pode ser estudada de modo isolada e proposta para testes clínicos mais adequados às suas características particulares. Isso podem ser boas notícias para quem tem dois APOE4 — que se estima que representem cerca de 15% a 20% dos pacientes com Alzheimer. “Provavelmente já ouviram muitas vezes que não sabemos a causa do Alzheimer exceto numa pequena minoria de casos [entre 1% a 2%]. Se seguirem os nossos resultados, o que estamos a dizer é que sabemos a causa de Alzheimer nessa população de 15% a 20%“, explica.

De fator de risco a causa direta de Alzheimer

A reconceptualização da doença proposta pela equipa de Juan Fortea, avançada num estudo publicado na revista Nature, gira à volta do gene apolipotreína E (APOE). Conhecido pelos cientistas há mais de 30 anos, é há muito associado à doença de Alzheimer. Mas se algumas variantes deste gene são conhecidas por um efeito neutral ou que confere uma certa proteção face à doença (APOE3 e APOE2), há uma que é considerada como o principal fator de risco genético para o Alzheimer. Chama-se APOE4 e faz com que pessoas que possuam uma cópia tenham uma maior probabilidade de ter a doença. Com duas cópias, herdadas de cada um dos pais, o risco é ainda maior. Pessoas com duas cópias, conhecidas como homozigotos APOE4, representam 2% a 3% da população mundial, mas estima-se que são 15% a 20% das pessoas com Alzheimer.

O estudo liderado por Fortea vem agora dizer que “praticamente todos os indivíduos com este gene duplicado desenvolvem Alzheimer do ponto de vista biológico”. Isto significa que, mesmo nos casos em que não há sintomas, a doença está lá. “Desde 2018 que se define a doença do ponto de vista biológico, ou seja, se alguém tem lesões no cérebro ou biomarcadores da doença, tem a doença. Foi exatamente isso que nós provamos, que se alguém tiver dois APOE4, pelos 65 anos tem a doença da forma como ela é definida biologicamente“, explica. O aparecimento de sintomas pode ser muito posterior, já que “leva até 20 anos desde que se desenvolve a patologia até que comecem a aparecer.”