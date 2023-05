“E olhar mais para o que está dentro da cabeça?” questiona Eu.Clides em “99”, sexto tema de Declive, primeiro álbum do artista de 26 anos que deu nas vistas quando, em 2021, se mostrou no Festival da Canção com “Volte-Face”. “Não há pressa”, entoava então na canção que o levou até à final.

Eu.Clides assim o fez. Não teve pressa, demorou-se. Exatamente dois anos até chegar a um disco de afirmação, num processo que descreve como “terapêutico”. Euclides Gomes, cabo-verdiano que correu mundo com Daara J Family e Mayra Andrade como guitarrista, libertou-se por fim da disciplina musical que lhe era imputada pelo perfecionismo da guitarra clássica e deixou-se levar pela vontade de cantar, mesmo não se considerando um prodígio. Afinal, “ser artista é muito mais do que saber cantar, é saber comunicar com as pessoas”, diz.

Declive, editado em março e que se mostra pela primeira vez ao vivo esta quinta-feira, na discoteca Lux, em Lisboa, carrega a herança musical de Cabo Verde, junta-lhe laivos de eletrónica, mantém a guitarra portuguesa por perto e deixa espaço para o inusitado – como os últimos segundos de “Foco”, que abre o disco, em que a percussão que se escuta ao longe não é mais do que o irmão do artista a lavar a loiça. É apenas uma das 11 canções em que se descortina o universo musical de Eu.Clides, que despertou para a música na igreja, onde o pai, pastor, cantava e tocava guitarra.

