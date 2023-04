Em 2014, Ricardo [nome fictício] estudava na Escola Básica João Villaret, em Odivelas, e todas as semanas frequentava as aulas de Dulce Gonçalves, professora do ensino especial. Entre os problemas de saúde do aluno, destacavam-se os episódios de ansiedade que manifestava diariamente. “Era muito nervoso, mas aparentava ser muito calmo”, descreve a professora ao Observador, que começou a implementar estratégias para conseguir dar alguma tranquilidade à vida de Ricardo. Para isso, todas as aulas começavam com um momento de meditação. Ricardo aprendia a controlar a respiração “e foi evoluindo”. Mas o cenário estava prestes a mudar.

No dia do pai desse ano, o pai de Ricardo morreu. “Continuei a trabalhar com ele, mas já em articulação com o Hospital Beatriz Ângelo (também em Loures), porque a situação era muito difícil”, continua Dulce Gonçalves. Uma das grandes dificuldades surgia precisamente à noite, quando a ansiedade não o deixava adormecer. Mas foi Ricardo quem deu a solução, sugerindo à professora que gravasse áudios com os exercícios de respiração que costumava pôr em prática na escola, para que ele pudesse ouvi-los antes de dormir. “Comecei a gravar áudios com este objetivo, de ele se sentir bem, mais calmo, para conseguir gerir a situação, para conseguir controlar a respiração”, acrescentou.

