Augusto Santos Silva. "Rio puxou o PSD para mais longe da herança da troika. E toda a gente pode ver quem está com Paulo Rangel"

Augusto Santos Silva vem direto do Porto, depois do fim de semana, para os estúdios do Observador. Senta-se na cadeira para a entrevista e logo dispara que não gosta de perguntas que comecem por “se”, quando o tempo é de todos os “ses” em matéria de cenários de governabilidade do país no pós-autárquicas. O ministro dos Negócios Estrangeiros e dirigente do PS garante que os eleitores “sabem o posicionamento político” do partido, mas traça diferenças face a 2015. E também no PSD.

Diz não querer imiscuir-se nas eleições internas dos sociais-democratas, embora assuma que Rui Rio está mais próximo do PS do que Paulo Rangel, que “toda a gente pode ver com quem está”. Mas nem com Rangel, que este mesmo Executivo já acusou de ter feito “campanha internacional contra Portugal”, recusa poder entender-se, se a governabilidade o exigir. Quanto ao cenário desejado, esse é o da maioria absoluta, com Santos Silva menos preocupado do que António Costa com o passado Sócrates quando a pede: “Não é desconfortável”.

Se o PS ganhar sem maioria absoluta, admite uma situação em que o Orçamento de um governo do PS seja viabilizado pelo PSD?

Não gosto de perguntas começadas por “se” porque isso é especulação. As eleições vão ser marcadas para 30 de janeiro, haverá uma campanha eleitoral, nós nem sequer ainda sabemos quem é o candidato do PS, portanto é prematuro responder a cenários que se colocarão de uma forma ou outra consoante a votação das pessoas.

Mas os eleitores têm de saber com o que contam, aliás o próprio primeiro-ministro orgulha-se de ter avisado antes das eleições de 2015 que ia tentar um governo à esquerda. Não era bom os eleitores potenciais do PS também saberem com o que contam?

Sim e sabem que a questão essencial que se coloca aqui é haver condições de governação, sabem qual o programa do PS, sabem qual o posicionamento político do PS, sabem que o que motivou este percalço foi o facto de o PS não ter abdicado de combinar medidas sociais avançadas com disciplina orçamental, com contas certas, e não ter abdicado de continuar a preservar lugar essencial do diálogo e a concertação social no sistema político e institucional português. E os portugueses também sabem o que o PS está a pedir: uma maioria que seja estável para que se forme um governo duradouro e também sabem que o PS assumirá todas as responsabilidades que o eleitorado lhe quiser dar.

Só não sabem uma coisa: se havendo um governo minoritário do PS admite que tenha o seu Orçamento viabilizado pelo PSD.

O sistema político partidário português organiza-se segundo a clivagem esquerda direita. De todos os partidos representados na Assembleia da República, só um, o PAN, é que recusa essa organização do sistema partidário, por isso coloca-se na topografia parlamentar entre o PS e o PSD. Portanto, é útil para que haja alternância democrática em Portugal que os dois blocos, esquerda e direita, sejam concorrentes entre si. Se houver uma maioria formada à direita no Parlamento isso significará que o Governo será liderado pelo PSD, se houver uma maioria à esquerda — como julgo que vai haver — será um Governo liderado pelo PS. Apurados esses resultados, os partidos políticos têm obrigação de se conformar com eles. Por isso, formar-se-à um Governo liderado pelo PS, se o PS vencer as eleições, e encontrará certamente as condições de governação, incluindo as de aprovação do Orçamento do Estado. Não vejo que na eventualidade de o Governo ser liderado pelo PS e o PS não ter maioria por si só, os partidos políticos à esquerda se predisponham a chumbar imediatamente o Orçamento do novo Governo, porque isso significaria que não tinham compreendido a posição do eleitorado.